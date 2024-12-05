Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/695 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 14:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :Belediye hudutlarına göre Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3 Daire:5 BUCA/İZMİR Adresli tapu kaydına göre İzmir İli Buca ilçesi Kocatepe Mah. 6033 ada 23 parsel , 12/72 arsa paylı, 270,00 m² yüzölçümüne kayıtlı Kat:2+3 5 nolu B.B. numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam payı 15/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre C.K adına kayıtlıdır.Adresi : Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3Daire:5 Buca/İzmir Buca / İZMİRYüzölçümü : 270,00 m(net:84,59mArsa Payı : 12/72İmar Durumu : İnşaat tarzı Konu taşınmaz ayrık ikiz nizam dört kat (Aİ-4 5/3) alanında kalmaktadır.Kıymeti : 2.200.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı: Y. PLANI : 20.03.1996 - Serh : Aile Konutudur

27/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134541

#ilangovtr