Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/695 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Belediye hudutlarına göre Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3 Daire:5 BUCA/İZMİR Adresli tapu kaydına göre İzmir İli Buca ilçesi Kocatepe Mah. 6033 ada 23 parsel , 12/72 arsa paylı, 270,00 m² yüzölçümüne kayıtlı Kat:2+3 5 nolu B.B. numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam payı 15/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre C.K adına kayıtlıdır.
Adresi : Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3Daire:5 Buca/İzmir Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 270,00 m2 (net:84,59m2)
Arsa Payı : 12/72
İmar Durumu : İnşaat tarzı Konu taşınmaz ayrık ikiz nizam dört kat (Aİ-4 5/3) alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı: Y. PLANI : 20.03.1996 - Serh : Aile Konutudur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 14:45
27/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02134541
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