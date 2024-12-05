  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/695 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/695 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/695 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Belediye hudutlarına göre Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3 Daire:5 BUCA/İZMİR Adresli tapu kaydına göre İzmir İli Buca ilçesi Kocatepe Mah. 6033 ada 23 parsel , 12/72 arsa paylı, 270,00 m² yüzölçümüne kayıtlı Kat:2+3 5 nolu B.B. numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam payı 15/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre C.K adına kayıtlıdır.
Adresi : Barış Mah. 357 Sok. No:51 Kat:2-3Daire:5 Buca/İzmir Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 270,00 m2 (net:84,59m2)
Arsa Payı : 12/72
İmar Durumu : İnşaat tarzı Konu taşınmaz ayrık ikiz nizam dört kat (Aİ-4 5/3) alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı: Y. PLANI : 20.03.1996 - Serh : Aile Konutudur
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 14:45

27/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134541

#ilangovtr