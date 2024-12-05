Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/721 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 14:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir ili , Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesinde, kat mülkiyetli tapunun, 12 cilt, 1130 sayfa, 1143 ada , 7 parsel, 1.351,00 m² yüzölçümüne kayıtlı, Bahçeli 7 Katlı Bet. Apartman ana Gayrimenkulde kayıtlı, 2/104 (25,98 m²) arsa paylı, Zemin kat, 25 bağımsız bölüm no.lu Dükkanın tamamı satışa konudur.Adresi : Sakarya Mh., Hasan Güven Cd. No: 77A Gaziemir / İZMİRYüzölçümü : 1.351 m2 (satışa konu dükkanArsa Payı : 2/104İmar Durumu : Konu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; TM-1 koşullu Ticaret+Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam, 5 kat, Emsal: 1,50 koşullarına sahiptir.Kıymeti : 1.550.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı Tarihi : 29/05/1998 ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134820

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