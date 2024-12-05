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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/721 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/721 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/721 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili , Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesinde, kat mülkiyetli tapunun, 12 cilt, 1130 sayfa, 1143 ada , 7 parsel, 1.351,00 m² yüzölçümüne kayıtlı, Bahçeli 7 Katlı Bet. Apartman ana Gayrimenkulde kayıtlı, 2/104 (25,98 m²) arsa paylı, Zemin kat, 25 bağımsız bölüm no.lu Dükkanın tamamı satışa konudur.
Adresi : Sakarya Mh., Hasan Güven Cd. No: 77A Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü : 1.351 m2 (satışa konu dükkan 25,00 m² alana sahiptir.)
Arsa Payı : 2/104
İmar Durumu : Konu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; TM-1 koşullu Ticaret+Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam, 5 kat, Emsal: 1,50 koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 1.550.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı Tarihi : 29/05/1998 ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 14:45

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134820

#ilangovtr