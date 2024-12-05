YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İKN : 2024/1666567

1-İdarenin a) Adı : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) b) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Sevgi Yolu Ve Çevre Sokaklarında Yağmursuyu Şebeke Hattı İnşaatı b) Niteliği, türü ve miktarı : 2402 metre Yağmursuyu Kanalı İmalatının Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir İli Bayraklı İlçesi Bayraklı ve Fuat Edip Baksı Mahalleleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.12.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 3 Toplantı Salonu Konak İZMİR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan ''IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri'' başlığı altındaki işler benzer işlerdir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,056% 1,291% 0,59 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,09% 0,11% 0,05 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 3,439% 4,204% 1,91 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir ) 0,016% 0,02% 0,01 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) 4,242% 5,185% 2,36 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 5,263% 6,433% 2,92 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)( Nakliyeler dahildir ) 0,007% 0,008% 0,01 Zemin betonuna helikopter perdah yapılması (taze betonda) 0,018% 0,022% 0,01 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) 0,38% 0,465% 0,21 Her cins zeminde ve derinlikte her türlü kazı yapılması ( Nakliyeler dahildir ) 5,249% 6,415% 2,92 B Sınıfı yataklama yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,252% 0,308% 0,14 Granüler Kırmataş Malzeme ''0-37,5 mm'' ile Dolgu Yapılması( Nakliyeler dahildir ) 2,275% 2,781% 1,26 Çeşitli demir işleri yapılması suretiyle delikli saçtan yağmursuyu ızgarası yapılması( Nakliyeler dahildir ) 52,856% 64,601% 29,36 M20 Ankraj Bulonu temini ve montajı( Nakliyeler dahildir ) 0,04% 0,049% 0,02 M20 Rondela temini ve montajı( Nakliyeler dahildir ) 0,026% 0,032% 0,02 M20 Somun temini ve montajı( Nakliyeler dahildir ) 0,109% 0,134% 0,06 İdare Malı Sfero Döküm Tekli Yağmursuyu Izgarası Yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,681% 0,833% 0,38 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası, y.suyu ızgaraları vb.) imalatın sökülmesi ve İdare deposuna nakli( Nakliyeler dahildir ) 3,874% 4,735% 2,15 1x1 Betonarme prekast menfez temini ve döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) 7,132% 8,717% 3,96 Mevcut kilit parke taş vb.sökülmesi ( Nakliyeler dahildir ) 0,754% 0,922% 0,42 Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kesilmesi 0,133% 0,163% 0,07 Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kırılması ve sökülmesi ( Nakliyeler dahildir ) 0,115% 0,14% 0,06 Mevcut kilit parke taş vb. yeniden döşenmesi( Nakliyeler dahildir ) 1,183% 1,445% 0,66 Menfez üzerine İdare malı sfero döküm baca kapağı ile baca yükseltme yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,453% 0,554% 0,25 5x200 mm Kauçuk mesnet temini ve montajı 0,066% 0,081% 0,04 Ø200 mm Y.Altı Drenaj,Yağm.Suyu,Kanalizasyon Borusu (HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) 0,079% 0,097% 0,04 Ø400 mm Y.Altı Drenaj,Yağm.Suyu,Kanalizasyon Borusu (HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi( Nakliyeler dahildir ) 0,209% 0,255% 0,12

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Sevgi Yolu Ve Çevre Sokaklarında Yağmursuyu Şebeke Hattı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.





6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince ,aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.

Basın No: ILN02134808

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