İLAN KARŞIYAKA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/931 Esas 24/12/2024 KARAR NO : 2024/262

İLAN METNİ

Davalı ELENA KATHIZA (KAKHIDZE) ŞİMŞEK, Valodia ve Alina kızı, Batum/Gürcistan, 21/02/1979 doğumlu, Gürcistan Uyruklu,

Davacı Yener ŞİMŞEK vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma Davasının yapılan açık yargılaması sırasında tebligata yarar açık adresiniz tespit edilemediğinden Dava Dilekçesi ve Ön İnceleme Tensip Zaptı tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın da tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 04/07/2024 tarih 2016/931 Esas-2024/262 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında;

"1-Davanın KABULÜ İLE,

Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenihisar Mahallesi Cilt No:40, Hane No:34, BSN:51'de nüfusa kayıtlı MUSTAFA ve HAVVA'dan olma, 10/06/1968 ÇAYELİ doğumlu, 46243748132 T.C. Kimlik Numaralı Davacı YENER ŞİMŞEK ile GÜRCİSTAN uyruklu, VALODIA ve ALINA kızı, 21/02/1979 BATUM/GÜRCİSTAN doğumlu Davalı ELENA KATHIZA (KAKHIDZE) ŞİMŞEK'in Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-492 Sayılı Harçlar Kanunu 1 Sayılı Tarife uyarınca alınması gerekli 427,60-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 29,20-TL harcın mahsubu ile bakiye 398,40-TL harcın davalıdan tahsiline, hazineye gelir kaydına,

3-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 29,20-TL başvurma harcı, 29,20-TL peşin harç, 20,00-TL 3 adet e-tebligat gideri, 364,00-TL yurt dışı tebligat gideri, 188,20-TL müzekkere gideri, 80,00-TL 2 adet tanık ücreti, 1.800,00-TL bilirkişi ücreti, 21.504,00-TL ilan gideri olmak üzere toplam 24.014,60-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Davacının yatırdığı 3.298,00-TL gider avansından yargılama sırasında davacı tarafından sarf edilen giderler düşüldükten sonra kalan miktarın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

İlişkin davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda 6100 sayılı HMK'nın 345. maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup,

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren " 7 " gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İşbu hükmün, ilan tarihinden itibaren " 7 " gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02149774

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