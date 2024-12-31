T.C. MENDERES İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2024/116 Esas DAVACI : BAKİ KARADUMAN

Tarafınızca açılan İhalenin Feshi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

21/02/2025 günü saat: 09:40'da yapılacak ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz; aksi takdirde HMK'nın 139. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davacı BAKİ KARADUMAN'a ilanen tebliğ olunur.27/12/2024

Basın No: ILN02149519

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