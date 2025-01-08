KEMALPAŞA ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ’NİN KONGRE İLANI

Kooperatifimizin 2023-2024 yıllarına ait Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul toplantısının 11.02.2025 Salı

günü saat 15:00'da Soğukpınar Mahallesi Torbalı Yolu N:1 (Kırmızı Değirmen Düğün Salonu) Kemalpaşa

adresinde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

1-Açılış.

2-Genel Kurul Başkanlık Divanın Seçilmesi.

3- Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması.

4-2023 ve 2024 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetim Kurulu Raporları ve Dış Denetçi

Raporlarının okunması

5-2023 ve 2024 Hesap Dönemleri Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması

6-Okunan raporların ve hesapların ayrı ayrı müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması.

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

8- Merkez Birliğinin (TESKOMB) 08 Şubat 2023 tarih,0437 sayı ve 2023/10 Nolu Genelgeleri uyarınca;

Kahramanmaraş İl Merkezli gerçekleşen ve çok sayıda İlimiz'i de etkileyen depremler de yaşanan felaket

ve büyük yıkım nedeniyle depremde zarar gören vatandaşlara Merkez Birliğince belirlenen ve 50.000.00

TL tutarında yapılan yardımın genel kurulca da tasvip ve onayına karar verilmesi.

9-2025 ve 2026 yılları Olağan Genel Kurullarının birleştirilerek 2027 yılında yapılması hususunun

görüşülerek karar bağlanması.

10-2 yıl süreyle Birlik Temsilciliklerine 4 asil,4 yedek üye seçimi.

11-2025 ve 2026 Hesap Dönemleri için Dış Denetçi Seçimi.

12-2025 ve 2026 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması.

13-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur

hakları ile yolluklarının belirlenmesi,Dış Denetçiye verilecek aylık ücretin karara bağlanması.

14-1.000.000.00-TL'ye kadar hediye dağıtımı hususunda açıklama yapılması ve karar alınması.

15-Dilek ve Temenniler.

16-Kapanış. Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Temel KÜÇÜK

Basın No: ILN02153191

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