TEBLİĞ MAKAMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEBLİĞ YAPILACAK GERÇEK/TÜZEL KİŞİNİN

ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ NO ADRES CEZANIN NEVİ CEZANIN MİKTARI Pam Kafe Tur.

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.' 0471839399 ALAÇATI MAH.12012 SK. NO:4 Çeşme İZMİR İdari Para Cezası 57.142-TL.



ALAÇATI MAH.12012 SK. NO:4 Çeşme/İZMİR adresinde faaliyet gösteren işyerinde 05/08/2024 tarihinde yapılan denetimde işyeri içinde, dışarıdan görünmesini sağlayacak şekilde, işyerine ait camekanda çeşitli alkollü içki şişelerinin görsel amaçlı bulundurulduğu, bunların teşhir edildiği, söz konusu şişelerin özel dekore edilmiş olduğu tespit edilmiş olup, işletmenin bu eyleminin 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz." hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Başkanlık Makamı'nın 07.10.2024 tarih, 16143436 sayılı Olur'u ile işletme hakkında 57.142 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ancak, adı geçen şirketin Başkanlığımız kayıtlarında yer alan işyeri adresinden ayrılmış olmasından dolayı hakkında tanzim olunan ceza ihbarnamesi tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 'İlanın ihtiva edeceği kayıtlar' başlıklı 30 uncu maddesine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü postayla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 15 (on beş) gün sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde kendisine işbu ilanın neşri tarihinden 15 (on beş) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02152563

