ÇAMAŞIR YIKAMA KURULAMA ÜTÜLEME KATLAMA AMBALAJLAMA VE TESLİM ETME HİZMET ALIMI SGK İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çamaşır Yıkama Kurulama Ütüleme Katlama Ambalajlama ve Teslim Etme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2025/77731

1-İdarenin

a) Adı: SGK İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Cumhuriyet Bulvarı No:5 35252 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası: 232 4833039-232 4418671

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.-gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Çamaşır Yıkama Kurulama Ütüleme Katlama Ambalajlama ve

Teslim Etme Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 36.000 Kilogram yıkanabilir mefruşat malzemesi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Hizmet alımına konu mefruşat malzemesi, SGK İzmir Alsancak

Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Atatürk Bulvarı No:220 Alsancak

Konak İZMİR adresinden teslim alınacak, yıkanıp, kurulanıp,

ütülenip, ambalajlandıktan sonra aynı adrese teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi : 01.04.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.02.2025 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SGK İzmir İl Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu (Cumhuriyet Bulvarı No:5 Konak İZMİR)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve i��eriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02159517

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