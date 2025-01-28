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Resmi İlan ÇİĞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 1 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI

ÇİĞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 1 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI

1- İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi ve Miktar
Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı 1 (bir) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü kapalı teklif ve akabinde açık artırma ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


2 –Araçların Özellikleri- Muhammen Bedeli (KDV hariç), Geçici Teminat Bedeli ve İhale Bilgileri

Plaka NoModelMarkası ve TipiCinsiFiili DurumuÇalışma sa/kmMuhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat Bedeliİhale Tarihiİhale Yeri
35 KF 74642016Ford Fiesta 1.5 DizelOtomobilÇalışır Durumda49.533 (+/- 50 km.)702.775,00 TL21.083,25 TL05.02.2025 Saat: 11:00Çiğli Kaymakamlık Hükümet Konağı Toplantı Salonu (4.kat).


İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale şartnamesini http://www.cigli.gov.tr/ adresinden temin edilebilir ve ilgili şartnamede belirlenen esaslar çerçevesinde ilanda belirtilen evrakları hazırlayarak kapalı zarf içerisinde Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na ihale tarih ve saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02159007

#ilangovtr