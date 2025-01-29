2025 YILI SERUM SETİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ (H) D.S.İ.

2025 YILI SERUM SETİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/74734

1-İdarenin a) Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ (H) D.S.İ. b) Adresi : inciraltı Mah. Mithatpaşa Cad. 56 BALÇOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02324122400 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 YILI SERUM SETİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 Adet Serum Seti

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESI ECZANE DEPOSU ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ ELEKTRONIK POSTA ADRESINE YAPILACAK RESMİ SİPARİŞ YAZISI İLE YAPILACAK BİLDİRİMLERDE BELİRTİLEN TESLİM TARIHINE ISTINADEN 31/12/2025'E KADAR PEY PEY TESLIM EDILECEKTIR. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Odası 4. Kat



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: ÜTS BELGESİ 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02163099

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