T.C DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİK ADA PARSEL m² NET KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL YILLIK-AYLIK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES

1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI TARLA 1676 245 38136,80 m² 5 YIL 25.000,00-TL YILLIK ₺ 12.500,00 13.02.2025 09:00 ÇANDARLI MAH. 1676/245 PARSEL TARLA

2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI TARLA 1687 3 15524,98 m² 5 YIL 21.000,00-TL YILLIK ₺ 10.500,00 13.02.2025 09:10 ÇANDARLI MAH. 1687/3 PARSEL TARLA

3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1620 6 22 m² 10 YIL 8.200,00-TL AYLIK ₺ 49.200,00 13.02.2025 09:20 ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/B

4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1620 6 22 m² 10 YIL 8.200,00-TL AYLIK ₺ 49.200,00 13.02.2025 09:30 ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/D

5 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1623 1 18 m² 10 YIL 11.000,00-TL AYLIK ₺ 66.000,00 13.02.2025 09:40 ÇANDARLI MAH. 1623/1 PARSEL NO:2/B

6 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI BÜFE YEŞİL ALAN 9 m² 10 YIL 985,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 5.910,00 13.02.2025 09:50 ÇANDARLI MAH. ORTA SK. NO:21/1

7 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI WC 1540 2 64,03 m² 10 YIL 1.500,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 9.000,00 13.02.2025 10:00 ÇANDARLI MAH. 1540/2 PARSEL NO:45 WC

8 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI KÖY KONAĞI 147 2 117,02 m² 10 YIL 3.100-TL AYLIK ₺ 37.200,00 13.02.2025 10:10 KATIRALANI MAH.147/2 PASRSEL NO:5

9 İZMİR DİKİLİ DELİKTAŞ DÜKKAN 114 26 18 m² 10 YIL 4.500,00-TL AYLIK ₺ 27.000,00 13.02.2025 10:20 DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :81 DÜKKAN

10 İZMİR DİKİLİ DELİKTAŞ DÜKKAN 114 26 30 m² 10 YIL 6.000,00 TL-AYLIK ₺ 36.000,00 13.02.2025 10:30 DELİKTAŞ MAH. 114/26 PARSEL NO:83 /A

11 İZMİR DİKİLİ DELİKTAŞ DÜKKAN 114 26 11 m² 10YIL 4.000,00-TL AYLIK ₺ 24.000,00 13.02.2025 10:40 DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :83/B DÜKKAN

12 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ DÜKKAN 289 9 12 m² 10 YIL 4.000,00-TL AYLIK ₺ 24.000,00 13.02.2025 10:50 BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/2 DÜKKAN

13 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ DÜKKAN 289 9 16 m² 10 YIL 5.000,00-TL AYLIK ₺ 30.000,00 13.02.2025 11:00 BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/A DÜKKAN

14 İZMİR DİKİLİ KABAKUM DÜKKAN 0 828 19 m² 10 YIL 3.400,00-TL AYLIK ₺ 20.400,00 13.02.2025 11:10 KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/C

15 İZMİR DİKİLİ KABAKUM DÜKKAN 0 828 19 m² 10 YIL 2.300,00-TL AYLIK ₺ 13.800,00 13.02.2025 11:20 KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/1

16 İZMİR DİKİLİ KABAKUM DÜKKAN 0 828 19 m² 10 YIL 2.300,00-TL AYLIK ₺ 13.800,00 13.02.2025 11:30 KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/2

17 İZMİR DİKİLİ KABAKUM DÜKKAN 0 828 19 m² 10 YIL 2.300,00-TL AYLIK ₺ 13.800,00 13.02.2025 11:40 KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/3

18 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY DÜKKAN 142 1 39 m² 10 YIL 23.000,00-TL AYLIK ₺138.000,00 13.02.2025 11:50 SALİMBEY MAH. 142/1 PARSEL NO: 39B DÜKKAN

19 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA WC YEŞİL ALAN 86,51 m² 10 YIL 8.200,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 49.200,00 13.02.2025 12:00 GAZİPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CD. NO:64 WC

20 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 2305 1 12 m² 10 YIL 3.500,00-TL AYLIK ₺ 21.000,00 13.02.2025 13:40 İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1A DÜKKAN

21 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 2305 1 12 m² 10 YIL 3.500,00-TL AYLIK ₺ 21.000,00 13.02.2025 13:50 İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1G DÜKKAN

22 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA WC 1 5 35 m² 10 YIL 5.100,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 30.600,00 13.02.2025 14:00 İSMETPAŞA MAH. 1/5 PARSEL NO: 13/1 WC

23 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 14:10 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7E DÜKKAN

24 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 14:20 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7F DÜKKAN

25 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 10 m² 10 YIL 15.000,00-TL AYLIK ₺ 90.000,00 13.02.2025 14:30 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:9/3 DÜKKAN

26 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 14:40 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7G DÜKKAN

27 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 14:50 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7H DÜKKAN

28 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 15:00 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 I DÜKKAN

29 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 15:10 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7J DÜKKAN

30 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 15:20 İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 L DÜKKAN

31 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 10 m² 10 YIL 17.500,00-TL AYLIK ₺105.000,00 13.02.2025 15:30 İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/A

32 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 13.700,00-TL AYLIK ₺ 82.200,00 13.02.2025 15:40 İSMETPAŞA MAH.103 SOK. NO:2A

33 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 10 m² 10 YIL 17.500,00-TL AYLIK ₺105.000,00 13.02.2025 15:50 İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/D

1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale

Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı

Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden;

a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,

b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti(e devlet)

d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden alınmış borcu yoktur belgesi.

e-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.

f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

g-)Vekâleten katılıyor ise güncel onaylı vekâletname (2025 yılı onaylı)

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,

b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil Kayıt sureti belgesi" (Geçerli)

c-) Noter onaylı Güncel imza sirküleri

d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden güncel düzenlenmiş vekaletname.

e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.

f-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.

g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi.

h-) Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi

4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat İhale

süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.

5- Şartname 2.000,00-TL Bedel karşılığında ihale tarihinin 1 gün önceki gününe kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6- İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7- İhale için talipli gelmediği taktirde 20.02.2025 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.