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Resmi İlan T.C DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

T.C DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLESİNİTELİKADAPARSELm² NETKİRA SÜRESİMUHAMMEN BEDEL YILLIK-AYLIK (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİADRES
1İZMİRDİKİLİÇANDARLITARLA167624538136,80 m²5 YIL25.000,00-TL YILLIK₺ 12.500,0013.02.202509:00ÇANDARLI MAH. 1676/245 PARSEL TARLA
2İZMİRDİKİLİÇANDARLITARLA1687315524,98 m²5 YIL21.000,00-TL YILLIK₺ 10.500,0013.02.202509:10ÇANDARLI MAH. 1687/3 PARSEL TARLA
3İZMİRDİKİLİÇANDARLIDÜKKAN1620622 m²10 YIL8.200,00-TL AYLIK₺ 49.200,0013.02.202509:20ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/B
4İZMİRDİKİLİÇANDARLIDÜKKAN1620622 m²10 YIL8.200,00-TL AYLIK₺ 49.200,0013.02.202509:30ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/D
5İZMİRDİKİLİÇANDARLIDÜKKAN1623118 m²10 YIL11.000,00-TL AYLIK₺ 66.000,0013.02.202509:40ÇANDARLI MAH. 1623/1 PARSEL NO:2/B
6İZMİRDİKİLİÇANDARLIBÜFEYEŞİL ALAN9 m²10 YIL985,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)₺ 5.910,0013.02.202509:50ÇANDARLI MAH. ORTA SK. NO:21/1
7İZMİRDİKİLİÇANDARLIWC1540264,03 m²10 YIL1.500,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)₺ 9.000,0013.02.202510:00ÇANDARLI MAH. 1540/2 PARSEL NO:45 WC
8İZMİRDİKİLİKATIRALANIKÖY KONAĞI1472117,02 m²10 YIL3.100-TL AYLIK₺ 37.200,0013.02.202510:10KATIRALANI MAH.147/2 PASRSEL NO:5
9İZMİRDİKİLİDELİKTAŞDÜKKAN1142618 m²10 YIL4.500,00-TL AYLIK₺ 27.000,0013.02.202510:20DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :81 DÜKKAN
10İZMİRDİKİLİDELİKTAŞDÜKKAN1142630 m²10 YIL6.000,00 TL-AYLIK₺ 36.000,0013.02.202510:30DELİKTAŞ MAH. 114/26 PARSEL NO:83 /A
11İZMİRDİKİLİDELİKTAŞDÜKKAN1142611 m²10YIL4.000,00-TL AYLIK₺ 24.000,0013.02.202510:40DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :83/B DÜKKAN
12İZMİRDİKİLİBADEMLİDÜKKAN289912 m²10 YIL4.000,00-TL AYLIK₺ 24.000,0013.02.202510:50BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/2 DÜKKAN
13İZMİRDİKİLİBADEMLİDÜKKAN289916 m²10 YIL5.000,00-TL AYLIK₺ 30.000,0013.02.202511:00BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/A DÜKKAN
14İZMİRDİKİLİKABAKUMDÜKKAN082819 m²10 YIL3.400,00-TL AYLIK₺ 20.400,0013.02.202511:10KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/C
15İZMİRDİKİLİKABAKUMDÜKKAN082819 m²10 YIL2.300,00-TL AYLIK₺ 13.800,0013.02.202511:20KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/1
16İZMİRDİKİLİKABAKUMDÜKKAN082819 m²10 YIL2.300,00-TL AYLIK₺ 13.800,0013.02.202511:30KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/2
17İZMİRDİKİLİKABAKUMDÜKKAN082819 m²10 YIL2.300,00-TL AYLIK₺ 13.800,0013.02.202511:40KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/3
18İZMİRDİKİLİSALİMBEYDÜKKAN142139 m²10 YIL23.000,00-TL AYLIK₺138.000,0013.02.202511:50SALİMBEY MAH. 142/1 PARSEL NO: 39B DÜKKAN
19İZMİRDİKİLİGAZİPAŞAWCYEŞİL ALAN86,51 m²10 YIL8.200,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)₺ 49.200,0013.02.202512:00GAZİPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CD. NO:64 WC
20İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN2305112 m²10 YIL3.500,00-TL AYLIK₺ 21.000,0013.02.202513:40İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1A DÜKKAN
21İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN2305112 m²10 YIL3.500,00-TL AYLIK₺ 21.000,0013.02.202513:50İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1G DÜKKAN
22İZMİRDİKİLİİSMETPAŞAWC1535 m²10 YIL5.100,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)₺ 30.600,0013.02.202514:00İSMETPAŞA MAH. 1/5 PARSEL NO: 13/1 WC
23İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9377 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202514:10İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7E DÜKKAN
24İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9377 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202514:20İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7F DÜKKAN
25İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN93710 m²10 YIL15.000,00-TL AYLIK₺ 90.000,0013.02.202514:30İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:9/3 DÜKKAN
26İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9377 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202514:40İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7G DÜKKAN
27İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9387 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202514:50İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7H DÜKKAN
28İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9387 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202515:00İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 I DÜKKAN
29İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9387 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202515:10İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7J DÜKKAN
30İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9387 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202515:20İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 L DÜKKAN
31İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN93810 m²10 YIL17.500,00-TL AYLIK₺105.000,0013.02.202515:30İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/A
32İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN9387 m²10 YIL13.700,00-TL AYLIK₺ 82.200,0013.02.202515:40İSMETPAŞA MAH.103 SOK. NO:2A
33İZMİRDİKİLİİSMETPAŞADÜKKAN93810 m²10 YIL17.500,00-TL AYLIK₺105.000,0013.02.202515:50İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/D
1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale
Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı
Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Kişilerden;
a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,
b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti(e devlet)
d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden alınmış borcu yoktur belgesi.
e-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi
g-)Vekâleten katılıyor ise güncel onaylı vekâletname (2025 yılı onaylı)
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,
b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil Kayıt sureti belgesi" (Geçerli)
c-) Noter onaylı Güncel imza sirküleri
d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden güncel düzenlenmiş vekaletname.
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
f-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi.
h-) Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi
4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat İhale
süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.
5- Şartname 2.000,00-TL Bedel karşılığında ihale tarihinin 1 gün önceki gününe kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
6- İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 20.02.2025 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02162923

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