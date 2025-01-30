T.C DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

|SIRA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|NİTELİK
|ADA
|PARSEL
|m² NET
|KİRA SÜRESİ
|MUHAMMEN BEDEL YILLIK-AYLIK (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|ADRES
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|TARLA
|1676
|245
|38136,80 m²
|5 YIL
|25.000,00-TL YILLIK
|₺ 12.500,00
|13.02.2025
|09:00
|ÇANDARLI MAH. 1676/245 PARSEL TARLA
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|TARLA
|1687
|3
|15524,98 m²
|5 YIL
|21.000,00-TL YILLIK
|₺ 10.500,00
|13.02.2025
|09:10
|ÇANDARLI MAH. 1687/3 PARSEL TARLA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|DÜKKAN
|1620
|6
|22 m²
|10 YIL
|8.200,00-TL AYLIK
|₺ 49.200,00
|13.02.2025
|09:20
|ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/B
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|DÜKKAN
|1620
|6
|22 m²
|10 YIL
|8.200,00-TL AYLIK
|₺ 49.200,00
|13.02.2025
|09:30
|ÇANDARLI MAH. 1610/6 PARSEL NO:25/D
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|DÜKKAN
|1623
|1
|18 m²
|10 YIL
|11.000,00-TL AYLIK
|₺ 66.000,00
|13.02.2025
|09:40
|ÇANDARLI MAH. 1623/1 PARSEL NO:2/B
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|BÜFE
|YEŞİL ALAN
|9 m²
|10 YIL
|985,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|₺ 5.910,00
|13.02.2025
|09:50
|ÇANDARLI MAH. ORTA SK. NO:21/1
|7
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|WC
|1540
|2
|64,03 m²
|10 YIL
|1.500,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|₺ 9.000,00
|13.02.2025
|10:00
|ÇANDARLI MAH. 1540/2 PARSEL NO:45 WC
|8
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|KÖY KONAĞI
|147
|2
|117,02 m²
|10 YIL
|3.100-TL AYLIK
|₺ 37.200,00
|13.02.2025
|10:10
|KATIRALANI MAH.147/2 PASRSEL NO:5
|9
|İZMİR
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|DÜKKAN
|114
|26
|18 m²
|10 YIL
|4.500,00-TL AYLIK
|₺ 27.000,00
|13.02.2025
|10:20
|DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :81 DÜKKAN
|10
|İZMİR
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|DÜKKAN
|114
|26
|30 m²
|10 YIL
|6.000,00 TL-AYLIK
|₺ 36.000,00
|13.02.2025
|10:30
|DELİKTAŞ MAH. 114/26 PARSEL NO:83 /A
|11
|İZMİR
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|DÜKKAN
|114
|26
|11 m²
|10YIL
|4.000,00-TL AYLIK
|₺ 24.000,00
|13.02.2025
|10:40
|DELİKTAŞ MAH.114/26 PARSEL NO :83/B DÜKKAN
|12
|İZMİR
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|DÜKKAN
|289
|9
|12 m²
|10 YIL
|4.000,00-TL AYLIK
|₺ 24.000,00
|13.02.2025
|10:50
|BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/2 DÜKKAN
|13
|İZMİR
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|DÜKKAN
|289
|9
|16 m²
|10 YIL
|5.000,00-TL AYLIK
|₺ 30.000,00
|13.02.2025
|11:00
|BADEMLİ MAH. 289/9 PARSEL NO: 58/A DÜKKAN
|14
|İZMİR
|DİKİLİ
|KABAKUM
|DÜKKAN
|0
|828
|19 m²
|10 YIL
|3.400,00-TL AYLIK
|₺ 20.400,00
|13.02.2025
|11:10
|KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/C
|15
|İZMİR
|DİKİLİ
|KABAKUM
|DÜKKAN
|0
|828
|19 m²
|10 YIL
|2.300,00-TL AYLIK
|₺ 13.800,00
|13.02.2025
|11:20
|KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/1
|16
|İZMİR
|DİKİLİ
|KABAKUM
|DÜKKAN
|0
|828
|19 m²
|10 YIL
|2.300,00-TL AYLIK
|₺ 13.800,00
|13.02.2025
|11:30
|KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/2
|17
|İZMİR
|DİKİLİ
|KABAKUM
|DÜKKAN
|0
|828
|19 m²
|10 YIL
|2.300,00-TL AYLIK
|₺ 13.800,00
|13.02.2025
|11:40
|KABAKUM MAH.KABAKUM CUMHURİYET CAD.NO:11/3
|18
|İZMİR
|DİKİLİ
|SALİMBEY
|DÜKKAN
|142
|1
|39 m²
|10 YIL
|23.000,00-TL AYLIK
|₺138.000,00
|13.02.2025
|11:50
|SALİMBEY MAH. 142/1 PARSEL NO: 39B DÜKKAN
|19
|İZMİR
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA
|WC
|YEŞİL ALAN
|86,51 m²
|10 YIL
|8.200,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|₺ 49.200,00
|13.02.2025
|12:00
|GAZİPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CD. NO:64 WC
|20
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|2305
|1
|12 m²
|10 YIL
|3.500,00-TL AYLIK
|₺ 21.000,00
|13.02.2025
|13:40
|İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1A DÜKKAN
|21
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|2305
|1
|12 m²
|10 YIL
|3.500,00-TL AYLIK
|₺ 21.000,00
|13.02.2025
|13:50
|İSMETPAŞA MAH.2305/1 PARSEL NO:1G DÜKKAN
|22
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|WC
|1
|5
|35 m²
|10 YIL
|5.100,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|₺ 30.600,00
|13.02.2025
|14:00
|İSMETPAŞA MAH. 1/5 PARSEL NO: 13/1 WC
|23
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|7
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|14:10
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7E DÜKKAN
|24
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|7
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|14:20
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7F DÜKKAN
|25
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|7
|10 m²
|10 YIL
|15.000,00-TL AYLIK
|₺ 90.000,00
|13.02.2025
|14:30
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:9/3 DÜKKAN
|26
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|7
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|14:40
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/7 NO:7G DÜKKAN
|27
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|14:50
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7H DÜKKAN
|28
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|15:00
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 I DÜKKAN
|29
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|15:10
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7J DÜKKAN
|30
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|15:20
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 93/8 NO:7 L DÜKKAN
|31
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|10 m²
|10 YIL
|17.500,00-TL AYLIK
|₺105.000,00
|13.02.2025
|15:30
|İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/A
|32
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|7 m²
|10 YIL
|13.700,00-TL AYLIK
|₺ 82.200,00
|13.02.2025
|15:40
|İSMETPAŞA MAH.103 SOK. NO:2A
|33
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|DÜKKAN
|93
|8
|10 m²
|10 YIL
|17.500,00-TL AYLIK
|₺105.000,00
|13.02.2025
|15:50
|İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CAD. 23/D
|1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale
|Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı
|Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.
|2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|A-Kişilerden;
|a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,
|b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti(e devlet)
|d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden alınmış borcu yoktur belgesi.
|e-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
|f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi
|g-)Vekâleten katılıyor ise güncel onaylı vekâletname (2025 yılı onaylı)
|B-Tüzel Kişilerden;
|a-) Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge,
|b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil Kayıt sureti belgesi" (Geçerli)
|c-) Noter onaylı Güncel imza sirküleri
|d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden güncel düzenlenmiş vekaletname.
|e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
|f-) Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
|g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi.
|h-) Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi
|4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat İhale
|süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.
|5- Şartname 2.000,00-TL Bedel karşılığında ihale tarihinin 1 gün önceki gününe kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
|6- İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|7- İhale için talipli gelmediği taktirde 20.02.2025 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
|10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan Olunur.
|DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No: ILN02162923
#ilangovtr