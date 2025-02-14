T.C. MENDERES CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Dosya Numarası : 2024/5931 Soruşturma 27/01/2025

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçu yönünden 99764019960 T.C. Kimlik numaralı Abud Halil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma dosyası gereği,

Aşağıda isim ve adresi yazılı şüpheli Abud Halil'e her türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması, şahsın 10/10/2024 tarihinde Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısından çıkış yaptığı anlaşıldığından, şüpheli hakkında verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Şüpheli Abud Halil hakkında yürütülen soruşturma neticesinde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu, bu suretle TCK' nun 191/1. maddesine muhalefet ettiği yönünde hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte ve yeterlilikte delil elde edildiği görülmüş ise de,

6545 sayılıKanun' un 68. maddesi ile değişik TCK' nun 191/2. maddesindeki " Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir (...) " hükmü karşısında şüpheli hakkında üzerine isnad olunan busuçtan dolayı kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermek gerektiği anlaşılmakla,

Açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında;

1- TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2- TCK' nun 191/3 maddesi uyarınca Takdiren 1 YIL süre ile DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ VE TEDAVİ UYGULANMASINA, karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Şüphelinin YILDA EN AZ İKİ DEFA uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla ilgili kuruma sevkine, şüphelinin yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE,

4- 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu' nun 6. maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/5. maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için Adli Sicil'e GÖNDERİLMESİNE,

5237 sayılı TCK 'nun 191/9 fıkrası delaletiyle CMK nın 231 ve devamı maddeleri uyarınca kararın bir suretinin şüpheliye tebliğine,tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ŞÜPHELİ;

ABUD HALİL, 99764019960 T.C. Kimlik numaralı, Cuma ve Safiye oğlu, Halep 01/01/2000 doğumlu

Basın No: ILN02173080

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