İKN : 2025/209680

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -NEJAT HEPKON SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : TURABIYE MAHALLESI BEYLER CADDESI 35460 SEFERİHİSAR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2327434806 - 2327432012 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 5 KISIM KIYAFET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM (50 KALEM) KIYAFET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ AYNİYAT TÜKETİM AMBARI ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 7 GÜN İÇİNDE BEDEN ÖLÇÜLERİ ALINMIŞ OLACAKTIR. 1. KISIM VERİ GİRİŞ PERSONELİ KIYAFETLERİ ( 1-3-5-7-9. KALEMLER) 2. KISIM TEMİZLİK PERSONELİ KIYAFETLERİ ( 1-2-4-6-7-9-11. KALEMLER) 3. KISIM GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFETLERİ ( 1-3-5-7-9-10-13-14-15-17-18. KALEMLER) 4. KISIM TEKNİK DESTEK PERSONELİ KIYAFETLERİ ( 1-3-5-6-7. KALEMLER) 5. KISIM YARDIMCI KLİNİK PERSONELİ KIYAFETLERİ ( 1-4-5. KALEMLER) 10.04.2025 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR. KALAN KALEMLER 15.05.2025 TARİHİNE KADAR AYNİYAT TÜKETİM AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR. BEDEN ÖLÇÜLERİ İLE BİRLİKTE PERSONEL İSİMLERİ FİRMAYA TESLİM EDİLECEK VE KIYAFETLER TAKIM OLARAK HER PERSONELE AYRI POŞETLENİP TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2025 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HASTANEMİZ SATINALMA BİRİMİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN02174635

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