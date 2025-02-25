1200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU TESİSLERİ GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ (İRTİFAK HAKKI TESİSİ) İHALESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



İzmir ili Bornova ilçesi Erzene Mahallesi Üniversitemiz Kampüsü, 199 ada, 1 nolu parselde toplam 31.526,70 m2 alan üzerinde inşaat yapmak amacıyla 1200 kişilik öğrenci yurdu tesisleri yerinin gayri ayni hak tesisi-irtifak hakkı tesisi verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 49 (kırk dokuz) Yıllık İrtifak Hakkı Tesisi ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşin Nevi- Niteliği : Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan taşınmaz yerinin 1200 kişilik öğrenci yurdu tesisleri yapılmak amacıyla gayri ayni hak tesisi-irtifak hakkı tesisi verilmesi işi

1-İdarenin a) Adresi : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLIK CAD. NO: 1235040 BORNOVA/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 0232 311 42 79 – 0232 388 10 74 c) Elektronik Posta Adresi : tasinmazkiralama@mail.ege.edu.tr

2-İhale konusu işin

b) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mah. Bornova-İZMİR c) İnşaat Süresinin Başlangıç Tarihi : İrtifak Hakkı gayri ayni hak tesisi-irtifak hakkı tesisi Sözleşmesinin imzalandığı tarihte düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih ile inşaat yapım süreci başlayacaktır. ç) Gayri ayni hak tesisi-irtifak hakkı tesisi süresi : 49 (kırk dokuz) yıl. d) Muhammen Bedel : İrtifak Hakkı Bedeli – Aylık 405.777,83-TL+KDV dir. e) Geçici Teminat Miktarı : 1.000.000,00-TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR b) Tarihi ve saati ve Usulü : 06/03/2025–14.00 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

Gerçek kişilerden istenen belgeler;

Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisini, (Aslı Görülecek)

Tebligat adreslerini beyan eder bir yazıyı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet'ten Çıktı Alınacak)

İmza Sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)

Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya noter tasdikli fotokopisi, (Aslı Görülecek)

Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten (son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka kaydı Çıktısı Tüzel kişilerden istenen belgeler;



2024 yada 2025 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgelerini, (Aslı)

Tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname) - (Aslı)

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) - (Aslı)

Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, (Aslı)

Tebligat, mail adreslerini beyan eder bir yazı ve iş adresi dışında ikamet adresini gösterir ikinci bir adres için "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi" (E-Devlet'ten Çıktı Alınacak) (1.Yetkiliye Ait)

Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten (son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka kaydı Çıktısı (1.Yetkiliye Ait)

Vergi Levhası Fotokopisi Ortak istenen belgeler;

İstekli, ihale tarihinden önceki 1 (bir) yıl içinde taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işleri cirosu için en az 3.000.000.000,00 TL (üç milyar) tutarında belge sunmalıdır.

İstekli, teklifini 3.000.000.000,00 TL (üç milyar) tutarındaki Banka Referans Mektubu ile birlikte sunmalıdır.

İstekli, son 5 (beş) yılda tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış, 3.000.000.000,00 TL (üç milyar) tutarında yapım işi iş bitirme belgesi sunacaktır.

İstekliler tarafından ilgili Belediyeden alacakları araziye ait yapılaşma sınırlarını gösteren imar çap belgesinde belirtilen kriterlere uygun ve planlanan kullanım amacı doğrultusunda hazırlanan taslak proje ve bunu destekleyici görseller (mimari kat avan projeleri, mahal listeleri vb. bu çizimlerin tamamı Ayrıca CD ortamında da verilecektir) sunulacaktır.

İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin beyan yazısı,

Gazete veya İnternet haber sitesinde yayımlanacak ilk ilan gününden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, İdareden telefonla ya da bizzat randevu alınarak yer gösterimi talep etmek gerekmekte ve İrtifak Hakkı Tesisi konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair ıslak imzalı tutanak alınması gerekmektedir.

İhale saatinden önce 1.000.000,00-TL geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.)

yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.) Şartname ve eklerinin Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) eft/havale yapılarak 100.000,00-TL bedelle satın alındığına dair makbuz veya dekont verilecektir. Ortak Girişim olması halinde;

alındığına dair makbuz veya dekont verilecektir. Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi ile birlikte her bir ortağın (A) ve/veya (B) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. (C) bölümünde (Ortak İstenen bölümü) istenen belgeleri, iş ortaklığını temsil eden firmaların sunacağı belgelerin toplamı ve belge niteliği, istenen asgari belge tutarları ve belge niteliğini karşılıyor ise belgeler ortak belge kabul edilir ve iş ortaklığını temsile geçerli sayılacaktır.

5. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve ihaleye katılabilmek için 100.000,00-TL karşılığında E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA- İZMİR adresinden alınabilir.

6. İsteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.

Basın No: ILN02175282

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