Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1004 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 23 Ada, 88 Parsel, Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satış işlemleri yapılacak olan taşınmaz tamamı borçlu F.Ç'ye ait olup satış işlemleri taşınmazın tamamı (1/1) üzerinden yapılacaktır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizam 4 katlı olarak inşa edilmiştirAdresi : Mansuroğlu Mah. 266 Sk. No20/B Özlem Apartmanı Bayraklı / İZMİRYüzölçümü : 292 m2Arsa Payı : 6/70İmar Durumu : Tespit konusu taşınmaz ile ilgili Bayraklı Belediyesi Harita Müdürlüğünün 18.10.2024 tarih ve 3313392 sayılı yazısı ve eklerinden; söz konusu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre blok nizam dört katlı konut adasında kalmakta olduğu, mevcut plandaki durumu korunacak alan (K) sınırında kalmakta olduğu, numarataj krokisine göre 20/B ile gösterilen taşınmazın 9 nolu dükkan olduğu, 11.04.1986 tarihli inşaat ruhsatı ile 09.11.1987 tarihli yapı kullanma izin belgesi, numarataj krokisi ve mimari projesinin bulunduğu görülmüştür.Kıymeti : 2.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. Y.PLANI : 03/11/1986

24/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Basın No: ILN02179780

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