Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1004 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1004 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 23 Ada, 88 Parsel, Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satış işlemleri yapılacak olan taşınmaz tamamı borçlu F.Ç'ye ait olup satış işlemleri taşınmazın tamamı (1/1) üzerinden yapılacaktır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizam 4 katlı olarak inşa edilmiştir
Adresi : Mansuroğlu Mah. 266 Sk. No20/B Özlem Apartmanı Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 292 m2
Arsa Payı : 6/70
İmar Durumu : Tespit konusu taşınmaz ile ilgili Bayraklı Belediyesi Harita Müdürlüğünün 18.10.2024 tarih ve 3313392 sayılı yazısı ve eklerinden; söz konusu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre blok nizam dört katlı konut adasında kalmakta olduğu, mevcut plandaki durumu korunacak alan (K) sınırında kalmakta olduğu, numarataj krokisine göre 20/B ile gösterilen taşınmazın 9 nolu dükkan olduğu, 11.04.1986 tarihli inşaat ruhsatı ile 09.11.1987 tarihli yapı kullanma izin belgesi, numarataj krokisi ve mimari projesinin bulunduğu görülmüştür.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. Y.PLANI : 03/11/1986
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:30
24/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
Basın No: ILN02179780
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