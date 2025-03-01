Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

2024/5368 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5368 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Aktepe Mahallesi Tokatbaşı Mevkii, 124 Parselde kayıtlı İncir Bahçesi. Borçlu adına tam paylı tescillidir. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon tapraklıdır. Toprak derinliği iyi 1.sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür.
Adresi : Beydağ İlçesi Aktepe Mah. İZMİR
Yüzölçümü : 2.500 m²
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 500.000,00 TL lik ipoteği bulunmakta olup, ipotek bedeli altında satışa muvafakatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:15
Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Aktepe Mahallesi , Tokatbaşı Mevkii, 125 Parselde kayıtlı Tarla. Borçlunun hissesi tamdır. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon tapraklıdır. Derinliği iyi 1.sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Yakınında derin su kuyusu (sondajın) bulunmaktadır. Kadastro yolu ve elektriği mevcuttur.
Adresi : Beydağ İlçesi Aktepe Mah. İZMİR
Yüzölçümü : 4.100 m²
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:T.C. Ziraat Bankasının 500.000,00 TL lik ipoteği bulunmakta olup, ipotek bedeli altında satışa muvafakatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30
27/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02181833
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