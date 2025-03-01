Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

2024/5368 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:15

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Aktepe Mahallesi Tokatbaşı Mevkii, 124 Parselde kayıtlı İncir Bahçesi. Borçlu adına tam paylı tescillidir. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon tapraklıdır. Toprak derinliği iyi 1.sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür.Adresi : Beydağ İlçesi Aktepe Mah. İZMİRYüzölçümü : 2.500 m²İmar Durumu :YokKıymeti : 1.750.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 500.000,00 TL lik ipoteği bulunmakta olup, ipotek bedeli altında satışa muvafakatı yoktur.Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Aktepe Mahallesi , Tokatbaşı Mevkii, 125 Parselde kayıtlı Tarla. Borçlunun hissesi tamdır. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon tapraklıdır. Derinliği iyi 1.sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Yakınında derin su kuyusu (sondajın) bulunmaktadır. Kadastro yolu ve elektriği mevcuttur.Adresi : Beydağ İlçesi Aktepe Mah. İZMİRYüzölçümü : 4.100 m²İmar Durumu :YokKıymeti : 3.100.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:T.C. Ziraat Bankasının 500.000,00 TL lik ipoteği bulunmakta olup, ipotek bedeli altında satışa muvafakatı yoktur.

27/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02181833

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