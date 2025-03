T.C. İZMİR 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2024/111

KARAR NO : 2024/697

SANIK : SALİH NAĞAŞ, MEHMET ve ASLIHAN oğlu, 03/03/1999 Birecik D.lu

Şanlıurfa/Birecik/Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Şahap Gürler Mah. 1240. Sok. No:35A Mamak/Ankaraadresinde oturur.

TC Kimlik No : 64600259350

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 11/07/2023

SUÇ YERİ: İzmir

KARAR TARİHİ:21/11/2024

Yukarıda açık kimliği yazılan sanık Salih NAĞAŞ' ın Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılaması sonunda eylemine uyan 5237 S.Y. 158/1-f-son, 62, 52, 53 maddeleri gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis, 20.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adreslere gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve başkaca mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya hakime onaylatılmak üzere zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla 5320 Sayılı Yasanın 8.maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı Yasanın CMUK'un 305 ve devamı maddeleri uyarınca Yargıtay'a temyiz hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.10/03/2025

Basın No: ILN02188044

#ilangovtr