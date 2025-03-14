İLAN MENDERES İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

KARAR NO : 2025/30

Mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Şikayetin HMK'nın 114/2 ve 115/2. maddeleri uyarınca dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE,

2-Alınması gereken 615,40 TL maktu harçtan dava açılışında peşin olarak yatırılan 427,60 TL'nin mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD OLARAK KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davalı Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından karşılanan 1.020,00 TL tebligat gideri, 25 TL KEP gideri ile 15.984 TL ilan masrafı olmak üzere toplam 16.009 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi'ne VERİLMESİNE,

5-Davalı Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin vekil tarafından temsil edilmesi nedeniyle AAÜT'nin 11/3. maddesine göre 12.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi'ne VERİLMESİNE,

6-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 11/04/2019tarih ve 2018/6782 Esas, 2019/6233 Karar sayılı ilamı uyarınca davalı Hasan Özkan ile Icon Restorasyon Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekillerinin duruşmalara katılmadığı, cevap dilekçesi sunmadığı ve dosyada hiçbir emek ve mesailerinin bulunmadığı anlaşıldığından; davalı Hasan Özkan ile Icon Restorasyon Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİNE YER OLMADIĞINA,

7-Karar kesinleştiğinde harcanmayan gider avansının HMK Yönetmeliği'nin 47. maddesi gereğince ilgilisine İADESİNE,

Dair; davalı Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup; davacı Baki Karaduman'a ilanen tebliğ olunur. 27/02/2025

Basın No: ILN02189808

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