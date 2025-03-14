TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

İHALE NO DOSYA NO MAH/KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE PAYI İŞİN NİTELİĞİ FİİLİ DURUMU KİRA SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ 1 35170107755 İskele Hükümet Konağı ve Arsası 728 1 3.577,11 25,00 Tam Karaburun Kaymakamlığı Hizmet Binası Çay Ocağı Kiralama İşi Karaburun Kaymakamlığı Hizmet Binası Çay Ocağı olarak kullanılmaktadır 5 YIL 30.000,00TL 9.000,00TL 25/03/2025 10:30

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kira ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Karaburun Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. İhale 25/03/2025 tarihine tesadüf eden Salı günü yapılacaktır. İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilecektir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin;

a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri

c)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e)Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Karaburun Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden (İskele Mah. Hükümet Konağı Cad. 1 35960 Karaburun/İzmir.) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir." (IBAN: TR14 0001 0001 4300 0010 0055 01)

f)Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve s ü r e s i z olması gerekmektedir.

g)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun. 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İhale sonunda kiralaması yapılan çay ocağına ait her türlü yasal yükümlülükler ile her türlü vergi ve diğer masraflar ihaleyi alana aittir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhale üzerinde kalan istekli güvenlik soruşturmasına tabi olacaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02188061

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