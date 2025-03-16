GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

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İZMİR GÜZELBAHÇE



YAKA



4/369

2032 / 2

2148,02 m²

ARSA

1/1

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.

98.500.000,00 TL

2.955.000,00 TL



11:00