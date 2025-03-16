KARABURUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI MOTORLU VE ELEKTRİKLİ MAKİNELER İLE EL ALETLERİ ALIMI İŞİ

İKN : 2025/372172
- İdarenin
- Adı : Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
- Adresi : Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 Karaburun – İzmir.
- Telefon ve Faks Numarası : 4443556 / 0505 2470917
- İhale Dokümanının Görülebileceği ve e-imza Kullanarak
- İhale Konusu Mal Alımı
- Adı : Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2025 yılı Motorlu ve Elektrikli Makineler ile El Aletleri Malzemesi Alımı.
- Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede Belirtilen 45 Kalem Motorlu ve Elektrikli Makineler ile El Aletleri alımı ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
- Yapılacağı/ teslim edileceği yer: Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müd. Depoları
- Süresi/ teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 10 gün içerisinde Fen İşl. Müd. Depoları
- İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün
- İhalenin
- İhale ( son teklif verme ) tarih ve saati : 08.04.2025 – 10:00
- İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin Açılacağı yer) : Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
- Diğer hususlar:
Basın No: ILN02189558
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