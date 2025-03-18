İLAN T.C. TORBALI

(1.SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/14 Ort. Gid. Satış Davacı Fahrettin Küçük tarafından davalılar Sertan Küçük ve diğerleri aleyhine 35 TFV 78 plaka sayılı araç üzerindeki ortaklığının giderilmesi talepli davanın kabulü ile dosyanın Torbalı 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna gönderildiği, Satış Memurluğunca 1.arttırma günü 20/05/2025 günü 10:20, 2.arttırma günü 13/06/2025 saat 10:20 olarak verilen satış ilanının hissedar Sertan Küçük adınatebliğ edilemediği anlaşılmakla,

35 TFV 78 Plakalı , 2004 Model , OPEL Marka , COMBO C VAN Tipli , Y17DT00679042 Motor No'lu , W0L0XCF2533044991 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 1,7 CC 75HP , Rengi Mavi , Araç Donanım Ozellikleri: Klima değeri 150.000,00 TL olduğu bildirilen araç satılacaktır. Satış ilanı yukarıda özetlenmiş olup, hissedar Sertan Küçük'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/03/2025

Basın No: ILN02192106

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