AÇIK ARTIRMALI ARAÇ SATIŞ İLANI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen idaremize ait 1 adet Kamyonet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık teklif usulü ile satılacaktır.

2- Satışa ait Şartname ve araç Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzde görülebilir. Şartname Dosyasını (şartname ve eklerinin) İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe T.C Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesi TR400001000934047070805001 nolu hesabına Bin(1000,00) TL yatırılarak Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzden teslim alınabilir.

3- Açık artırma 07.04.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00 da Mustafa Kemal Bulvarı No 75 Zeytinalanı/Urla Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe T.C Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesi TR400001000934047070805001 nolu hesabına %3 geçici Teminatlarını yatıracaktır. Teminatı yatıran şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Satış için tespit edilen muhammen bedele KDV dâhil değildir.

5- Satışa konulan aracın satış bedeli peşin olup ihale bedeli üzerinden KDV ve karar pulu, fatura, makbuz pulları, tellaliye ücreti, trafik tescil işlemleri, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili yazılı olan veya olmayan her türlü damga vergisi harç ve benzeri tüm masraflar alıcıya aittir.

6- Satışa çıkarılan araç hali hazır durumları ile görüldüğü şekilde satılacaktır. Teminat yatıran istekli satışa çıkarılan aracı görmüş ve hali hazır durumunu kabul etmiş sayılır. Bahse konu aracın hali hazır durumu ile satıldığından alıcı tarafından hiçbir surette ek malzeme talebinde bulunamaz ve arıza vb. bakım ve onarım talebinde bulunamaz.

7- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Adres: M. Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Blv No:75, 35430 Urla/İzmir Telefon: (0232) 766 34 95

9- İhaleye katılım için gerekli belgeler:

a-) Nakdi geçici teminat için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesi TR400001000934047070805001 nolu hesabına Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair banka makbuzu(Aslı), Mektup verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna uygun olarak bankalardan alacakları geçici teminat mektubu (mektup süresiz ve limit dâhilinde olacaktır.)

b-) Gerçek Kişi İstekliler:

b1-) Nüfus cüzdanı veya noter onaylı örneği,

b2-) İkametgâh belgesi ve adres beyanı belgesi.

c-) Tüzel Kişi İstekliler

c1-) İsteklinin üyesi olduğu Sanayi/Ticaret/Meslek odasına ait 2025 yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi

c2-) ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve İmza sirküleri

d-) İhaleye teklif verebilmek için ihale dokümanı bedelinin (1000,00 TL) yatırıldığına dair banka dekontu (açıklamalı olarak) ve Şartname Alındı Belgesi.