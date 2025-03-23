T.C. BORNOVA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

İhaleye konu olan yerlerin ihalesi için teklifler yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Bornova Belediyesi Hizmet Binamızda Encümen / Komisyon Başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihale günü 10.04.2025 saat 14.00'e kadar teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir.Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale 10.04.2025 tarihinde Perşembe günü saat 14.00'de Bornova Belediyesi (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nda toplanacak Belediye Encümenince Elektrikli Şarj Ünitesi kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale edilecek yerlere ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren kira şartnamesi, en geç 09.04.2025 tarih ve saat 16.00'ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak ihaleye konu alanlar görülebilir.

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1

BORNOVA İLÇESİNİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 44 ADET ELEKTRİKLİ ŞARJ ÜNİTESİNE İLİŞKİN 44 ADET CİHAZ 44 ADET ARAÇ KAPASİTELİ YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ ŞARJ ÜNİTESİ

YERLERİ











5 YIL











TOPLAM :550.00 M² 1.584.000,00TL



+KDV 47.520,00TL











14.00













Kiraya Verilecek Yerler

Tebligat için adres beyanı,

T.C. Kimlik aslı ve fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.

Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak İstimlak Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı

Kiralayanın bu işi yaptığına dair en az bir yıllık tecrübe belgesi

Enerji piyasası Düzenleme Kurumunun web sitesinden teyit edilebilir şekilde ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihi itibariyle isteklinin EPDK şarj ağına kayıtlı en az 35 (otuz beş) adeti 22 kW ve üzeri güce sahip AC soketi ve en az 15 (on beş) adeti 120 kW ve üzeri güce sahip DC soketi olmak üzere toplamda en az 50 (elli) adet sokete sahip olduğuna dair belge.

İstekli tüzel kişi (şirket) ise :

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.

Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak İstimlak Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı

Kiralayanın bu işi yaptığına dair en az bir yıllık tecrübe belgesi

Enerji piyasası Düzenleme Kurumunun web sitesinden teyit edilebilir şekilde ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihi itibariyle isteklinin EPDK şarj ağına kayıtlı en az 35 (otuz beş) adeti 22 kW ve üzeri güce sahip AC soket ve en az 15 (on beş) adeti 120 kW ve üzeri güce sahip DC soket olmak üzere toplamda en az 50 (elli) adet sokete sahip olduğuna dair belge.

Ortak girişimci ise :

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi,

Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İDARENİN ADI : BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : ERZENE MAHALLESİ 2. SOKAK NO : 7 BORNOVA BELEDİYESİ İZMİR/ BORNOVA TELEFON : 0 232 999 29 29 Dahili : 2048 – 2049 - 2054 FAX : 0 850 209 83 60

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağıdaki listede yer alan Bornova İlçesinin Muhtelif Yerlerinde Bulunan 44 (Kırk dört) Adet Elektrikli Şarj Ünitesine İlişkin 44 adet cihaz ve 44 adet araç kapasiteli yerlerin bir bütün halinde işletilmesinden elde edilecek aylık cironun (gelirin ) aktif kira süresince %15'nin idaremize ödenmesi koşuluyla, aşağıdaki tabloda yazılı süre ve bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.Taşınmazlar için isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.Kapalı Teklif UsulüTekliflerin hazırlanması:Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.Tekliflerin verilmesi:Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.Dış zarfların açılması:Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.A. Gerçek kişi olması halinde;(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.5) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir isteklilere bedelsiz olarak verilir.5.1. 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.5.2. Yukarıdaki belgelerin eksiksiz "tamam" olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.5.3. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.

Basın No: ILN02193591

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