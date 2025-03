154 KV GÜZELYALI GİS - UZUNDERE KABLO ARIZASI TAMİRİ

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; ?fiyat puanlaması? ile ?kalite ve teknik nitelik puanlaması? (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN) Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FPist : İsteklinin fiyat puanını, TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist : İsteklinin teklif fiyatını ifade eder. B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1) B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir. Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002?ye yuvarlanacaktır.) Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO?DA VERİLMEKTEDİR: Grup No İş Kalemi No ve Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) 1 154 kV XLPE Kablo Eki Temini 16,000 21,000 8 2 154 Kv XLPE Kablo Eki Montajı 19,000 24,000 8 3 154 Kv XLPE Kablo tesisi için Çelik Konstrüksiyon Temini ve Tesisi 2,000 3,000 4 4 Kazı ve İnşaat İşleri ve Kablo Montajı 46,700 57,200 16 5 Mobilizasyon Demobilizasyon 3,900 5,900 4 Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı (KTNP) 40 B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" 'nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) ST= S1+S2+S3+.....+Sn GT=G1+G2+G3+.....+Gn S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y= (GT/ST)*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan ? 1 3 10 < Y ? 15 1 70 < Y ? 85 0,15 1 < Y ? 2 2,8 15 < Y ? 20 0,9 85 < Y ? 90 0,1 2 < Y ? 3 2,6 20 < Y ? 25 0,8 90 < Y ? 100 0,05 3 < Y ? 4 2,4 25 < Y ? 30 0,7 100 < Y 0 4 < Y ? 5 2,2 30 < Y ? 35 0,6 5 < Y ? 6 2 35 < Y ? 40 0,5 6 < Y ? 7 1,8 40 < Y ? 45 0,4 7 < Y ? 8 1,6 45 < Y ? 50 0,3 8 < Y ? 9 1,4 50 < Y ? 60 0,25 9 < Y ? 10 1,2 60 < Y ? 70 0,2 İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır. Örnek : İş ortaklığının 2 ortak olması halinde; A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 200 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1000 B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 400 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1600 A&B iş ortaklığının; Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 = 45 SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " 'nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda; Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır. B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır. FDUP = KTNP + SP SP = SP1 + SP2 C-Toplam Puan (TP) Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır. TP = FP + FDUP 35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. 35.2. İstekliler arasında toplam puanın eşit olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli diğerine göre daha avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; fiyat puanlaması ile kalite ve teknik nitelik puanlaması (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Puanlama ile ilgili ayrıntılar İhale Dokümanı içerisinde yer almaktadır. 35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. 35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır. 35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. 35.3. Fiyat avantajı uygulanması: 35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4