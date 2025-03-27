154 KV GÜZELYALI GİS - UZUNDERE KABLO ARIZASI TAMİRİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR
154 kV Güzelyalı GİS - Uzundere Kablo Arızası Tamiri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2025/457645
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1-İdarenin
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a) Adı
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:
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR
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b) Adresi
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:
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ÜNIVERSITE CADDESI 57 35100 BORNOVA/İZMİR
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c) Telefon ve faks numarası
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:
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2324771300 - 2324771315
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
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a) Adı
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:
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154 kV Güzelyalı GİS - Uzundere Kablo Arızası Tamiri
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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:
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1 Adet 154 kV Güzelyalı GİS - Uzundere Kablo Arızası Tamiri
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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154 kV Güzelyalı GİS - Uzundere Kablo Hattı boyunca
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ç) Süresi/teslim tarihi
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:
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Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
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d) İşe başlama tarihi
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:
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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08.04.2025 - 14:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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:
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TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ'inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'ndeki D/I Grubu İşler (Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.
|
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|
Elektrik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:56
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:44
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|
Asgari Oran
|
Azami Oran
|
Fiyat Dışı
|
154 kV XLPE Kablo Eki Temini
|
16%
|
21%
|
8
|
154 kV XLPE Kablo Eki Montajı
|
19%
|
24%
|
8
|
154 kV XLPE Kablo tesisi için Çelik Konstrüksiyon Temini ve Tesisi
|
2%
|
3%
|
4
|
Kazı ve İnşaat İşleri ve Kablo Montajı
|
46,7%
|
57,2%
|
16
|
Mobilizasyon Demobilizasyon
|
3,9%
|
5,9%
|
4
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; ?fiyat puanlaması? ile ?kalite ve teknik nitelik puanlaması? (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN) Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FPist : İsteklinin fiyat puanını, TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist : İsteklinin teklif fiyatını ifade eder. B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1) B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir. Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002?ye yuvarlanacaktır.) Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO?DA VERİLMEKTEDİR: Grup No İş Kalemi No ve Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) 1 154 kV XLPE Kablo Eki Temini 16,000 21,000 8 2 154 Kv XLPE Kablo Eki Montajı 19,000 24,000 8 3 154 Kv XLPE Kablo tesisi için Çelik Konstrüksiyon Temini ve Tesisi 2,000 3,000 4 4 Kazı ve İnşaat İşleri ve Kablo Montajı 46,700 57,200 16 5 Mobilizasyon Demobilizasyon 3,900 5,900 4 Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı (KTNP) 40 B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" 'nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) ST= S1+S2+S3+.....+Sn GT=G1+G2+G3+.....+Gn S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y= (GT/ST)*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan ? 1 3 10 < Y ? 15 1 70 < Y ? 85 0,15 1 < Y ? 2 2,8 15 < Y ? 20 0,9 85 < Y ? 90 0,1 2 < Y ? 3 2,6 20 < Y ? 25 0,8 90 < Y ? 100 0,05 3 < Y ? 4 2,4 25 < Y ? 30 0,7 100 < Y 0 4 < Y ? 5 2,2 30 < Y ? 35 0,6 5 < Y ? 6 2 35 < Y ? 40 0,5 6 < Y ? 7 1,8 40 < Y ? 45 0,4 7 < Y ? 8 1,6 45 < Y ? 50 0,3 8 < Y ? 9 1,4 50 < Y ? 60 0,25 9 < Y ? 10 1,2 60 < Y ? 70 0,2 İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır. Örnek : İş ortaklığının 2 ortak olması halinde; A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 200 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1000 B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 400 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1600 A&B iş ortaklığının; Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 = 45 SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " 'nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda; Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır. B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır. FDUP = KTNP + SP SP = SP1 + SP2 C-Toplam Puan (TP) Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır. TP = FP + FDUP 35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. 35.2. İstekliler arasında toplam puanın eşit olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli diğerine göre daha avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; fiyat puanlaması ile kalite ve teknik nitelik puanlaması (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Puanlama ile ilgili ayrıntılar İhale Dokümanı içerisinde yer almaktadır. 35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. 35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır. 35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. 35.3. Fiyat avantajı uygulanması: 35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
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6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02196815
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