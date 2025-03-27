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Resmi İlan İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

Sıra NoVergi Kimlik NoAd Soyad / UnvanVergilendirme DönemiVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
1085****362FATMA ARTAN201901201912001247.960,00308047.960,00ŞEMİKLER MAH. 6312 SK. 58 KARŞIYAKA İZMİR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(İlan no: 20250325-IHB-093514)

Basın No: ILN02197821

#ilangovtr