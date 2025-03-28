İLAN MERCİ :TC İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi ESAS NO :2024/963 KARAR NO :2025/207

SANIK :Şermin GÜLER, Fevzi Çakmak Mh. 50 Sk. No:21/8 Torbalı/İZMİR

TEBLİĞ OLUNACAK,

EVRAK İÇERİĞİ : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nın 191/1 maddesi gereğincegereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasının CMK'nın 231/5 maddesi gereğincehükmün açıklanmasının geri bırakılması, CMK'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına kararverildiğine ilişkin hüküm metni,

MEVZUU :Hüküm metni,

İLAN SEBEBİ : Sanık ifade verdiğiadreste olmaması, yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredirbulunmaması,evrakların işlemsiz dönmesi,

TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri gereğince

mahkememiz gıyabi hükümünün resmi gazetede ilan yolu vebir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan portalından bir defaya mahsusu olmak üzere yayınlattırılması, aynı kanunun 30.maddesi uyarınca ilan yapılan resmi Gazetenin Yayın tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM METNİ : Şermin GÜLER hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nın 191/1 maddesi gereğincegereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasının CMK'nın 231/5 maddesi gereğincehükmün açıklanmasının geri bırakılması, CMK'nın 231/8 maddesi gereğincegereğince beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına kararverildiğine ilişkin hüküm metnidir.25/03/2025

Basın No: ILN02199057

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