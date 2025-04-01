AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Deniz araçları ve hizmet binalarında bulunan jeneratörler ile kalorifer sistemlerine akaryakıt alım ve dağıtım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/433355

1-İdarenin a) Adı : İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:Zemin Çankaya ek hizmet binası 35240 Çankaya KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02324890500-6931 - 2322618643 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Deniz araçları ve hizmet binalarında bulunan jeneratörler ile kalorifer sistemlerine akaryakıt alım ve dağıtım işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Litre kurşunsuz 95 oktan benzin ile 225.000 Litre motorin

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Deniz taşıtları için merkezde Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No.75/A Pasaport İskelesi adresinde veya taraflarca belirlenen daha uygun bir alanda deniz araçlarının bulundukları yerde; Seferihisar, Urla, Aliağa, Foça ve Karaburun ilçelerimizde bulunan deniz taşıtlarına yakıt ikmali bulundukları ilçelerde veya taraflarca belirlenen daha uygun bir alanda deniz araçlarının bulundukları yerde; jeneratör ve kalorifer sistemlerine ise Teknik Şartname ekinde belirtilen yerlere teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yakıt ikmali, Deniz araçlarına ilgili birimin talebine göre en geç 24 saat içerisinde (ayda ortalama 10 kez) Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No.75/A Pasaport İskelesi adresinde veya taraflarca belirlenen daha uygun bir alanda deniz araçlarının bulundukları yerde gerçekleştirilecektir. Seferihisar(ayda ortalama 5 kez), Urla(ayda ortalama 3 kez), Aliağa(ayda ortalama 5 kez), Foça(ayda ortalama 3 kez) ve Karaburun(ayda ortalama 2 kez) ilçelerimizde bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali bulundukları ilçelerde veya taraflarca belirlenen daha uygun bir alanda deniz araçlarının bulundukları yerde gerçekleştirilecektir. Jeneratör ve Kalorifer sistemlerine ise Teknik Şartname Ekinde belirtilen yerlere idarenin ihtiyacına göre en geç 24 saat içerisinde sözleşme süresince teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : 01.06.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2025 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya ek hizmet binası (Eski tekel binası)Çankaya-Konak/İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair satış sözleşmesi

istasyonlu bayilik belgesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02199359

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