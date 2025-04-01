T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden /sigortalılarından aşağıda ad-soyadları veya namlarına ilişkin kayıt ve belge ibraz talepleri, tahakkuk ettirilecek/ettirilen sigorta primi, İdari Para Cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda tanzim olunan tebligatlar İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre gönderilmiş ancak tebliğ edilemediği gibi 7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereği adreslerinin meçhul sayılması nedeniyle, 7 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 7 günün sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayım tarihinde itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

HAYRETTİN KINALI unvanlı ve 1905597 sicil numaralı iş yerine, İşyeri tescil, işe giriş/işten ayrılış bildirgesi, MPHB istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2024/6 dönemine ait 92.011,00-TL tutarında idari para cezası.

HAYRETTİN KINALI unvanlı ve 1905597 sicil numaralı iş yerine Resen tahakkuk eden prim borcu 5510 sayılı kanunun 86. maddesine göre uygulanan 2024/06 dönemlerine ait 351,78-TL prim borcu.

MURAT BİLGİN unvanlı ve 1589699 sicil numaralı iş yerine İşten ayrılış bildirgesine istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2018/12 dönemine ait 405,00-TL tutarında idari para cezası.

CİHAN YÖRÜK unvanlı ve 1811353 sicil numaralı iş yerine Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin onaylanmasına istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2022/09 dönemine ait 3.882,00.-TL tutarında idari para cezası.

SİMLA IŞIL DÜZKAN unvanlı ve 1653319 sicil numaralı iş yerine 2019/11. Ayının ASIL aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde bildirilmemesine istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2019/11 dönemine ait 5.116,00-TL tutarında idari para cezası.

AHMED NASSAN unvanlı ve 1908396 sicil numaralı iş yerine İşe Giriş Bildirgesi-İşten Ayrılış Bildirgesi-Muhsgk İpc sebebiyle 5510 Sayılı Kanun'un 102. maddesine göre uygulanan 2024/09 dönemlerine ait 92.011,00-TL idari para cezası.

AHMED NASSAN unvanlı ve 1908396 sicil numaralı iş yerine Prim+İşsizlik Borcu sebebiyle 5510 sayılı kanunun 86. maddesine göre uygulanan 2024/09 dönemlerine ait 3.863,83-TL prim borcu.

TAHA ABDU ZEYD unvanlı ve 1914107 sicil numaralı İşe Giriş Bildirgesi-İşten Ayrlış Bildirgesi-Muhsgk İpc sebebiyle 5510 Sayılı Kanun'un 102. maddesine göre uygulanan 2024/11 dönemlerine ait 92.011,00-TL idari para cezası.

TAHA ABDU ZEYD unvanlı ve 1914107 sicil numaralı Prim+İşsizlik Borcu sebebiyle 5510 sayılı kanunun 86. maddesine göre uygulanan 2024/11 dönemlerine ait 301,67 -TL prim borcu.

İNDİTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı ve 1592661 sicil numaralı iş yerine, Kayıt Belge İbraz Etmemeye istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2022/02 dönemine ait 60.048,00-TL tutarında idari para cezası.

İNDİTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı ve 1592661 sicil numaralı iş yerine, İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmemesine istinaden 5510 sayılı yasa 102. maddesine göre uygulanan 2017/08 dönemine ait 888,00-TL tutarında idari para cezası.

SUDİ SEZER unvanlı ve 1764466 sicil numaralı İşyeri Bildirgesi, İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgesi İle Mphb verilmemesi sebebiyle 5510 Sayılı Kanun'un 102. maddesine göre uygulanan 2020/10 dönemlerine ait 10.103,00-TL idari para cezası.

Basın No: ILN02199828

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