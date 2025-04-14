ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

SIRA NO YERİ CİNSİ ALANI 1 YILLIK MUHAMMEN BED. GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ/SAATİ 1 Evka 2 Mah. 6857 Sk. No:2 ve 6853 Sk. No:6,6A,6B Halı Saha ve Büfe Yeri 1.228,00 m² 500.000,00-TL 15.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /09:30 2 Sasalı Merkez Mah. 8. Sokak No:16 Kafeterya ve Kahvehane 335,00m² 200.000,00-TL 6.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /09:45 3 Küçük Çiğli Mah. Anadolu Cad.No:1189A ve 1189B Kafeterya ve WC Yeri 98,00m² 100.000,00-TL 3.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /10:00 4 Ahmet Taner Kışlalı Mah. 6762 Sokak No:36 İşyeri 57,70m² 170.000,00-TL 5.100,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /10:15 5 Ataşehir Mah. Anadolu Cad. No:899 İşyeri 57,70m² 130.000,00-TL 3.900,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /10:30 6 Küçük Çiğli Mah. 8780/29 Sokak No:1 İşyeri 207,36m² 400.000,00-TL 12.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 25/04/2025 Cuma /10:45

25/04/2025 tarih ve Cuma günü Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Yukarıda ayrıntıları belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralanma ihalesi tabloda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. Bahsi geçen yerler içlerinde kullanıcılar var iken ihale edilecek olup, kiralanan taşınmazlar tahliye edildikten sonra 15 gün içerisinde Kira Sözleşmesi yapılarak ihaleyi alana teslim edilecektir.

- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Kanuni ikametgâha sahip olmak.

3- Nüfus Cüzdan Sureti,

4- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6- Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde olup, şartname 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde olup, şartname 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

Onur Emrah YILDIZ

Çiğli Belediye Başkanı

Basın No: ILN02201737

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