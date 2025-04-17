T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No : 2023/1137 Karar No : 2024/600

İLAN METNİ

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık NURİ ve VAHİDE oğlu, 02/09/1962 GÜLŞEHİR doğumlu, (TC Kimlik No : 47059682764) İMDAT ÇALIŞKAN hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucu eylemine uyan 5607 SA 3/5, 3/23, 5237 SA 50/1-a, 52/2-4 maddeleri gereğince neticeten 3.600,00 TL. ADLİ PARA CEZASI ve 600,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememizce verilen uyarlama kararı (EK KARAR) kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazeteve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya da dilekçe ile karara karşı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.15/04/2025

Basın No: ILN02207303

#ilangovtr