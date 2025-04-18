İLAN İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/39 Esas

KARAR NO : 2023/2104

Davacı QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, İzmir ili Konak İlçesi Güney Mahallesi 43112 Ada 8 parsel veİzmir ili Konak İlçesi Güney Mahallesi 43112 Ada 9 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın halk arasında yapılacak açık artırma suretiyle satış yolu ile GİDERİLMESİNE,satış bedellerinin bilirkişi raporu, veraset ilamı ve tapu kaydında belirlenen oranlarda paydaşlara ÖDENMESİNE,

2-Satış bedeli üzerinden alınması gereken %o 11,38 oranında karar ve ilam harcından başlangıçta peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile kalan miktarın davalı Ahmet Öz'den alınarak AİDİYETİNE,

3-Davacı tarafından yapılan 54,40-TL lik yargılama gideri ile 17.154,57-TL tebligat ve posta gideri, bilirkişi ücreti, keşif harcı, keşif yolu gideri olmak üzere toplam17.208,97-TL yargılama giderinin davalı Ahmet Öz'den alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya 8.900,00-TLvekalet ücretinin davalı Ahmet Öz'den alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

5-Kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar Fatma Tunç, Havva Kuyucu ve Seyyide Öz'e 8.900,00-TLvekalet ücretinin davalı Ahmet Özden alınarak davalılar Fatma Tunç, Havva Kuyucu ve Seyyide Öz'e ÖDENMESİNE,

6- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333. maddesi gereğince yatırana İADESİNE,

7-Satış için 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün ATANMASINA,

Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı, davacının yokluğunda, 6100 sayılı HMK'nın 345. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025

DAVALI : AHMET ÖZ - 51841212206

Manavkuyu Mah. 249/5 Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No:11 Bayraklı/ İZMİR

İZMİR ili, KONAK ilçesi, ATATÜRK mah/köy, 172 Cilt, 2201 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve SEYYİDE oğlu/kızı, 18/05/1971 dogumlu,

Basın No: ILN02208785

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