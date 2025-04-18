İLAN T.C. İZMİR 10. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/804 Esas

DAVALI : MOAZZAZ AKÇİÇEK - (99*******08 Yabancı Kimlik No)

Davacı Cevdet Akçiçek tarafından Davalı Moazzaz Akçiçek aleyhine 13/11/2024 tarihinde mahkememize açılan Boşanma davasında, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yolu ile yapıldığı ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması 22/05/2025 günü, saat 10.40'a bırakmış olup, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği İLANEN ihtar ve tebliğ olunur. 06/04/2025

Basın No: ILN02208840

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