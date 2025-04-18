Örnek No:54* T.C. İZMİR BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.800.000,00

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Taşıt

35BGP199 Plakalı , 2022 Model , ISUZU Marka , 4HK10MH840 Motor No'lu , NNANSR6DL02001602 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 35 BGP 199 plakalı aracın NNANSR6DL02001602 şase numaralı 2022 Model, ISUZU NPR 3D KAMYON E6D tip , Manuel vitesli, Dizel , kilometresi belli olmayan, Araç kaportasında küçük çizikler olduğu, sağ kapıda çizikler olduğu, frigo kasa sağ arkada polyesterinde yırtık ve çökme olduğu, ön panjurda kırık olduğu görülmüştür. Araç iç mahalli araç anahtarı olmaması sebebi ile durumu belirlenememiştir. Araç çalışır vaziyette incelenememiş olup, elektrik ve mekanik aksamında belirgin bir problem olup olmadığı görülememiştir. Lastiklerin ömrünün % 50 ini doldurduğu belirlenmiştir. Ağır hasar kaydına rastlanmamıştır. SBM Trafik/Kasko poliçesi kapsamında 2 adet KZ1: 15.07.2023 Çarpma, KZ2. 04.10.2022 ERP Çarpma 77.169 TL, hasar kaydı olduğu Araç iç mahalli araç anahtarı olmaması sebebi ile durumu belirlenememiştir NOT: BİLİRKİŞİ RAPORU EKSPETRİZ RAPORU NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta, boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen isteklilerin aracın Şasi numarası ile hasar durumu, değişen parça vd. hususları ayrıca sorgulama yapabilecekleri gibi aracın bulunduğu yediemine giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen tespitleri yerinde yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen hususlar ile ilgili daha sonra çıkabilecek sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamayacağı ilan ve ihtar olunur.