S.S. TİRE SÜT MÜSTAHSİLLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Açılış ve Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Başkanlık Divanının oluşturulması, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 2024 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, 2024 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, 2024 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı müzakeresi ve kabulü, 2024 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının ayrı ayrı müzakeresi ve kabulü, 2024 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2025 Yılı Tahmini Bütçesinin okunması, görüşülerek karara bağlanması, Kooperatifimizin uyguladığı "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi", "Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi", "Silaj Üretim Tesisi" "Ortak Makine Parkı Projesi" ile uygulanması düşünülen "Dondurma Üretim Tesisi Projesi", "Zeytinyağı Üretim, Depolama ve Dolum Projesi", "GES ve Biogaz ile Elektrik Üretimi Projesi", " Soğuk Hava Deposu Projesi", "Yöresel Ürünler İşleme ve Paketleme Tesisi" ve benzeri projelerin uygulanması, yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Yürütülecek projelerde; Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP ve TKDK-IPARD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOSGEB ve İZKA, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, Tire İlçesi Süt Üreticileri Birliği ile ortak-iştirak proje uygulanmasında, AB hibe programları (IPA) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin ENHANCER programları kapsamında Hibe desteklemeleri ile Ziraat Bankasının kooperatiflere kullandırdığı düşük faizli Kredi desteklerinin kullanılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında, Kooperatif denetiminin yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan hangisine yaptırılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, Kooperatif İktisadi İşletmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Önceki yıllarda, ürettiği sütü Kooperatife vermeyi bıraktığı için ortaklıktan çıkarılan üreticilerin tekrar ortaklığa alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması ve geçerli mazereti olan ortaklıktan çıkarılan diğer üreticilerinde ortaklık başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Kooperatif birimlerinde kullanılmak üzere satın alınacak araç, iş makinası, tarım makinaları vb. alımlarında marka model ve rayiç fiyatlara göre tespiti ve kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin ve şubelerin açılması, bunlara ilişkin imalat ve inşaat işlerinin yapılması-yaptırılması, her türlü demirbaş, menkul ve gayrimenkul mal alımı, satımı ve kiralanması, araç alımı, satımı ve kiralanması, ipotek alınması-verilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Süt kuzusu projesi dağıtımından kalan, 42 adet hafif ticari doblo-kangoo tipi, kooperatifin ihtiyacı dışında kalan satılacak araçların öncelikle ortaklarımızın talep etmeleri halinde piyasa satış değeri üzerinden ortaklara satışa sunulmasının görüşülmesi, Kooperatif adına şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olunması konularında işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, İsimleri ve ortak numaraları yazılı ortakların ortaklıktan çıkarılmalarının görüşülerek karara bağlanması, Bankalarda her türlü işlemleri yapmak, kredi kullanmak için gereken işlemleri yapmak, her türlü tahsilat, tediyat ve ahzükabza işleri ifa etmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Kooperatifte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması, Kooperatife danışman alımı, personelin kadrosu, çalışma yeri ve ekte belirtilen asgari-azami ücret aralığında personel ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ortaklarımızın fuarlara, gezilere götürülmesi vb. konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Ortaklarımızın, bankalara olan borçlarının kapatılması amacıyla banka garantisi olmak kaydı ile günlük kredi kullandırılması ve kooperatif bünyesinden karşılanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Ortaklarımızın tarımsal ürünlerinin pazar güvencesinin sağlanması amacıyla, alıcı firmalarla Kooperatif aracılığıyla sözleşmeli üretim yapmaları konusunun görüşülerek karara bağlanması, yapılacak iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ödenecek harcırahların belirlenmesi ve karara bağlanması, Dilek ve temenniler, Kapanış.

Kooperatifimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 20/05/2025 Salı günü saat 10:30' da Belediye Çok Amaçlı Hangar Salonu Tire/İZMİR adresinde yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 28/05/2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.Ortaklarımızın toplantımıza katılmaları önemle rica olunur.YÖNETİM KURULUG Ü N D E M :

Basın No: ILN02209216

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