Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1277 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1277 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 8313 Ada, 1 Parsel, 138 Blok, 6. Kat, 28 Bağımsız Bölüm, İzmir İli, Bo ...
Adresi : Evka 4 Mahallesi 1026 Sokak 138 Blok No:7 Huzur Apartmanı Kat:6 Daire: 2 Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 14.442,00 m2 (brüt alanı 77.00m2, net alanı 70.00m2'dir.)
Arsa Payı : 2/520
İmar Durumu : İzmir ili Bornova İlçesi Ergene Mahallesi, 8313 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli imar planında E:1.20 yapılaşma koşullu Hmax: 30.80 gabarili konut alanında kalmaktadır. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMAMAKTADIR.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:İrtifak : İntifa Hakkı vardır. Ülvi Ceylan (T.C. 24103******) 16.02.2023 TARİH 6807 Yevmiye
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:27
22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02212286
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