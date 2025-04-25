Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1277 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:27

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 8313 Ada, 1 Parsel, 138 Blok, 6. Kat, 28 Bağımsız Bölüm, İzmir İli, Bo ...Adresi : Evka 4 Mahallesi 1026 Sokak 138 Blok No:7 Huzur Apartmanı Kat:6 Daire: 2 Bornova / İZMİRYüzölçümü : 14.442,00 m2 (Arsa Payı : 2/520İmar Durumu : İzmir ili Bornova İlçesi Ergene Mahallesi, 8313 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli imar planında E:1.20 yapılaşma koşullu Hmax: 30.80 gabarili konut alanında kalmaktadır. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMAMAKTADIR.Kıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:İrtifak : İntifa Hakkı vardır. Ülvi Ceylan (T.C. 24103******) 16.02.2023 TARİH 6807 Yevmiye

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02212286

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