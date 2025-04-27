İLAN TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge, Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişiliğin ihale tarihi yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi, Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz hariç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, Yasaklılık teyit belgesi, İstekli yetkilisi tarafından "Okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum" imzalı/kaşeli ihale dokümanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce verilmiş, ihale ilan tarihi itibariyle geçerliliği devam etmekte olan Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve bu belgeye ait atık kodları ve tesis şartlarının bulunduğu ilgi yazı, Yüklenici veya yüklenicinin anlaşmalı olduğu geri kazanım tesisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan verilmiş, ihale ilan tarihi itibariyle geçerliliği devam etmekte olan Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanımı konulu ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve bu belgeye ait atık kodları ve tesis şartlarının bulunduğu ilgi yazı ve aralarında yapılmış sözleşme, Bitkisel atık yağları taşıyacak olan araçlara ait Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi, Firmaya ait tesise ait ilgili Belediyeden düzenlenmiş iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti, İhale dokümanının satın alındığına dair ödeme belgesi,

Torbalı Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde biriktirilen 3.500(üçbinbeşyüz)Kg bitkisel atık yağın satılması ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü 2(iki) yıl müddetle ihale edilecektir.Yıllık muhammen bedeli KDV Hariç 123.500,00-TL'dir. (yüzyirmiüçbinbeşyüztürklirası) geçici teminat bedeli 3.705,00-TL (üçbinyediyüzbeştürklirası) dır.İhale 07.05.2025 Çarşamba günü saat 14.00'da Muratbey Mahallesi 3564 Sokak No:25 Belediye Binası Torbalı-İzmir adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (Muratbey Mahallesi Apti Erel Cad. No:58 Torbalı-İzmir) 1.000,00-TL (bintürklirası) ile temin edilebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale idari şartnamesi 8.maddesinde ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte 07.05.2025 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.İhaleye katılacak gerçek/tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.

Basın No: ILN02211616

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