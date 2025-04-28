İHALE İPTAL İLANI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/536975
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 BAYINDIR /İZMİR
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|0 232 581 3189
|c) Elektronik posta adresi
|:
|ozayarslan@ogm.gov.tr
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|15.04.2025 - 5345
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|İZMİR 9 EYLÜL GAZETESİ ve yeniasir.com.tr yerel internet sitesi - 14.04.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|28.04.2025
|4- İptal nedeni veya nedenleri
İhale Usulünün Değişmesi Nedeniyle
Basın No: ILN02214479
#ilangovtr