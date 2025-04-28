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Resmi İlan İHALE İPTAL İLANI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İPTAL İLANI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası:2025/536975
1- İdarenin
a) Adresi:Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 BAYINDIR /İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:0 232 581 3189
c) Elektronik posta adresi:ozayarslan@ogm.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:15.04.2025 - 5345
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) ::İZMİR 9 EYLÜL GAZETESİ ve yeniasir.com.tr yerel internet sitesi - 14.04.2025
3- İhale İptal Tarihi:28.04.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri

İhale Usulünün Değişmesi Nedeniyle

Basın No: ILN02214479

#ilangovtr