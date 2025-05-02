DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam hisse ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik" gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA
PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
CİNSİ
DSİ HİSSESİ
SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2)
MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİH VE SAATİ
AÇIKLAMA
1
MANİSA
YUNUSEMRE
ATATÜRK
3837
5
3.372,99
ARSA
21886/112433
656,58
5.525.000,00
165.750,00
13/05/2025
09:45
İmar parseli
2
MANİSA
SALİHLİ
YILMAZ
218
3
360,00
ARSA
29/120
87,00
410.000,00
12.300,00
13/05/2025
10:30
İmar parseli
3
MANİSA
SALİHLİ
YILMAZ
218
4
438,00
ARSA
16/73
96,00
453.000,00
13.590,00
13/05/2025
11:00
İmar parseli
4
MANİSA
SALİHLİ
ADALA
107
2
5.376,23
ARSA
226584/537623
2.265,84
1.475.000,00
44.250,00
13/05/2025
11:30
İmar parseli
5
MANİSA
SALİHLİ
KIRVELİ
3170
7
201,00
ARSA
16/201
16,00
127.000,00
3.810,00
13/05/2025
12:00
İmar parseli
6
MANİSA
SALİHLİ
ZAFER
3005
5
463,00
ARSA VE EV
17/463
17,00
148.000,00
4.440,00
13/05/2025
14:00
İmar parseli
7
MANİSA
AKHİSAR
EFENDİ
1918
92
405,00
ARSA
208/405
208,00
1.600.000,00
48.000,00
13/05/2025
14:30
İmar parseli
8
MANİSA
SARIGÖL
YUKARIKOÇAKLAR
113
3
782,78
BAĞ
1/1
782,78
685.000,00
20.550,00
13/05/2025
15:00
9
MANİSA
KULA
GÖLBAŞI
105
142
7.096,76
OCAK YERİ
1/1
7.096,76
450.000,00
13.500,00
13/05/2025
15:30
10
MANİSA
KULA
GÖLBAŞI
105
144
1.634,33
OCAK YERİ
1/1
1634,33
110.000,00
3.300,00
13/05/2025
16:00
11
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
MERKEZ
209
8
403,00
ARSA
2/403
2,00
6.250,00
187,50
13/05/2025
16:30
İmar parseli
12
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
MERKEZ
211
3
387,00
KARGİR SAMAN DAMI AĞIL VE ARSA
510/774
255,00
717.000,00
21.510,00
14/05/2025
10:00
İmar parseli
13
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
MERKEZ
211
12
300,00
PALAMUTLU TARLA
114/300
114,00
295.000,00
8.850,00
14/05/2025
10:30
İmar parseli
14
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
MERKEZ
212
8
399,00
ARSA
1/1
399,00
1.020.000,00
30.600,00
14/05/2025
11:00
İmar parseli
15
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
MERKEZ
212
9
417,00
ARSA
1/1
417,00
1.075.000,00
32.250,00
14/05/2025
11:30
İmar parseli
16
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
4
12.032,78
DEPO SAHASI
1/1
12.032,78
1.230.000,00
36.900,00
14/05/2025
12:00
17
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
5
6.990,41
DEPO SAHASI
1/1
6.990,41
715.000,00
21.450,00
14/05/2025
14:00
18
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
7
10.204,18
OCAK YERİ
1/1
10.204,18
1.050.000,00
31.500,00
14/05/2025
14:30
19
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
12
7.131,46
PALAMUTLU TARLA
1/1
7.131,46
730.000,00
21.900,00
14/05/2025
15:00
20
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
13
7.089,28
OCAK YERİ
1/1
7.089,28
725.000,00
21.750,00
14/05/2025
15:30
21
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
14
10.668,83
PALAMUTLU TARLA
1/1
10.668,83
1.090.000,00
32.700,00
14/05/2025
16:00
22
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
15
6.187,51
PALAMUTLU TARLA
1/1
6.187,51
632.000,00
18.960,00
14/05/2025
16:30
23
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
16
4.439,89
OCAK YERİ
1/1
4.439,89
455.000,00
13.650,00
15/05/2025
10:00
24
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
25
3.912,88
OCAK YERİ
1/1
3.912,88
400.000,00
12.000,00
15/05/2025
10:30
25
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
424
6.252,02
OCAK YERİ
1/1
6.252,02
640.000,00
19.200,00
15/05/2025
11:00
26
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
426
8.809,99
OCAK YERİ
1/1
8.809,99
900.000,00
27.000,00
15/05/2025
11:30
27
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
486
8.742,06
OCAK YERİ
1/1
8.742,06
893.000,00
26.790,00
15/05/2025
12:00
28
MANİSA
KÖPRÜBAŞI
DÖĞÜŞÖREN
490
69.684,73
DEPO ALANI
1/1
69.684,73
9.750.000,00
292.500,00
15/05/2025
14:00
- Satış konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü "Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki 4.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
- Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3'ü dür.
- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
- İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, %0,569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
- Satışa konu taşınmazların, açık ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
- İstenilecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b) İkametgâh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)
c) Tüzel kişiler 2025 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, imza sirküleri ve vekâletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,
d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)
13-Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
14-Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.
15- Onaylı İhale İlan Metni www.bolge02.dsi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2501(DAHİLİ)
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02203214
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