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Resmi İlan DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam hisse ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik" gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

DSİ HİSSESİ

SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2)

MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH VE SAATİ

AÇIKLAMA

1

MANİSA

YUNUSEMRE

ATATÜRK

3837

5

3.372,99

ARSA

21886/112433

656,58

5.525.000,00

165.750,00

13/05/2025

09:45

İmar parseli

2

MANİSA

SALİHLİ

YILMAZ

218

3

360,00

ARSA

29/120

87,00

410.000,00

12.300,00

13/05/2025

10:30

İmar parseli

3

MANİSA

SALİHLİ

YILMAZ

218

4

438,00

ARSA

16/73

96,00

453.000,00

13.590,00

13/05/2025

11:00

İmar parseli

4

MANİSA

SALİHLİ

ADALA

107

2

5.376,23

ARSA

226584/537623

2.265,84

1.475.000,00

44.250,00

13/05/2025

11:30

İmar parseli

5

MANİSA

SALİHLİ

KIRVELİ

3170

7

201,00

ARSA

16/201

16,00

127.000,00

3.810,00

13/05/2025

12:00

İmar parseli

6

MANİSA

SALİHLİ

ZAFER

3005

5

463,00

ARSA VE EV

17/463

17,00

148.000,00

4.440,00

13/05/2025

14:00

İmar parseli

7

MANİSA

AKHİSAR

EFENDİ

1918

92

405,00

ARSA

208/405

208,00

1.600.000,00

48.000,00

13/05/2025

14:30

İmar parseli

8

MANİSA

SARIGÖL

YUKARIKOÇAKLAR

113

3

782,78

BAĞ

1/1

782,78

685.000,00

20.550,00

13/05/2025

15:00

9

MANİSA

KULA

GÖLBAŞI

105

142

7.096,76

OCAK YERİ

1/1

7.096,76

450.000,00

13.500,00

13/05/2025

15:30

10

MANİSA

KULA

GÖLBAŞI

105

144

1.634,33

OCAK YERİ

1/1

1634,33

110.000,00

3.300,00

13/05/2025

16:00

11

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

MERKEZ

209

8

403,00

ARSA

2/403

2,00

6.250,00

187,50

13/05/2025

16:30

İmar parseli

12

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

MERKEZ

211

3

387,00

KARGİR SAMAN DAMI AĞIL VE ARSA

510/774

255,00

717.000,00

21.510,00

14/05/2025

10:00

İmar parseli

13

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

MERKEZ

211

12

300,00

PALAMUTLU TARLA

114/300

114,00

295.000,00

8.850,00

14/05/2025

10:30

İmar parseli

14

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

MERKEZ

212

8

399,00

ARSA

1/1

399,00

1.020.000,00

30.600,00

14/05/2025

11:00

İmar parseli

15

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

MERKEZ

212

9

417,00

ARSA

1/1

417,00

1.075.000,00

32.250,00

14/05/2025

11:30

İmar parseli

16

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

4

12.032,78

DEPO SAHASI

1/1

12.032,78

1.230.000,00

36.900,00

14/05/2025

12:00

17

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

5

6.990,41

DEPO SAHASI

1/1

6.990,41

715.000,00

21.450,00

14/05/2025

14:00

18

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

7

10.204,18

OCAK YERİ

1/1

10.204,18

1.050.000,00

31.500,00

14/05/2025

14:30

19

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

12

7.131,46

PALAMUTLU TARLA

1/1

7.131,46

730.000,00

21.900,00

14/05/2025

15:00

20

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

13

7.089,28

OCAK YERİ

1/1

7.089,28

725.000,00

21.750,00

14/05/2025

15:30

21

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

14

10.668,83

PALAMUTLU TARLA

1/1

10.668,83

1.090.000,00

32.700,00

14/05/2025

16:00

22

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

15

6.187,51

PALAMUTLU TARLA

1/1

6.187,51

632.000,00

18.960,00

14/05/2025

16:30

23

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

16

4.439,89

OCAK YERİ

1/1

4.439,89

455.000,00

13.650,00

15/05/2025

10:00

24

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

25

3.912,88

OCAK YERİ

1/1

3.912,88

400.000,00

12.000,00

15/05/2025

10:30

25

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

424

6.252,02

OCAK YERİ

1/1

6.252,02

640.000,00

19.200,00

15/05/2025

11:00

26

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

426

8.809,99

OCAK YERİ

1/1

8.809,99

900.000,00

27.000,00

15/05/2025

11:30

27

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

486

8.742,06

OCAK YERİ

1/1

8.742,06

893.000,00

26.790,00

15/05/2025

12:00

28

MANİSA

KÖPRÜBAŞI

DÖĞÜŞÖREN

490

69.684,73

DEPO ALANI

1/1

69.684,73

9.750.000,00

292.500,00

15/05/2025

14:00

  1. Satış konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü "Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki 4.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
  2. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
  3. Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3'ü dür.
  4. Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
  5. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
  6. İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, %0,569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
  7. Satışa konu taşınmazların, açık ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
  8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
  9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
  10. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
  11. İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
  12. İstenilecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)

b) İkametgâh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)

c) Tüzel kişiler 2025 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, imza sirküleri ve vekâletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,

d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)

13-Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

14-Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.

15- Onaylı İhale İlan Metni www.bolge02.dsi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2501(DAHİLİ)

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02203214

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