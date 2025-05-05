İLAN T.C. İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



ADRES



MUHAMMEN BEDEL (7 AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (MUHAMMEN BEDELİN %3'Ü TUTARINDA)

İHALE ŞEKLİ

İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE

372.000,00 TL

11.160,00 TL

Açık Teklif Usulü 13.05.2025

2.Kat Encümen Salonu

Saat: 15.00

Buca Belediyesi hizmet sınırları içinde muhtelif yerlerden yükleniciye ait iş makinaları ile çuvallı veya çuvalsız moloz, toprak ve tadilat atıkları, vitrifiye atıkları, çatı atıkları, alçıpan atıkları ile hacimli atıkların toplanması, yükleniciye ait döküm sahasına taşınması, geri kazanımı ve bertarafı işi 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhale ile alakalı Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde incelenebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin: Tüzel kişi olarak katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı belgeler Ticaret ve Sanayi Odası ya da Esnaf Odası kaydı, geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile birlikte kimlik belgeleriyle;

İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların: Mahalle Muhtarlarından veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus aslı ile birlikte geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte ihale günü ihale saatine kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Basın No: ILN02217150

#ilangovtr