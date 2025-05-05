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Resmi İlan İLAN T.C. İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN T.C. İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Buca Belediyesi hizmet sınırları içinde muhtelif yerlerden yükleniciye ait iş makinaları ile çuvallı veya çuvalsız moloz, toprak ve tadilat atıkları, vitrifiye atıkları, çatı atıkları, alçıpan atıkları ile hacimli atıkların toplanması, yükleniciye ait döküm sahasına taşınması, geri kazanımı ve bertarafı işi 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

ADRES

MUHAMMEN BEDEL (7 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (MUHAMMEN BEDELİN %3'Ü TUTARINDA)
İHALE ŞEKLİ
İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ
BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE
372.000,00 TL
11.160,00 TL
Açık Teklif Usulü		13.05.2025
2.Kat Encümen Salonu
Saat: 15.00

İhale ile alakalı Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde incelenebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin: Tüzel kişi olarak katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı belgeler Ticaret ve Sanayi Odası ya da Esnaf Odası kaydı, geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile birlikte kimlik belgeleriyle;
İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların: Mahalle Muhtarlarından veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus aslı ile birlikte geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte ihale günü ihale saatine kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Basın No: ILN02217150

#ilangovtr