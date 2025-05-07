T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
SIRA NO
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
ALANI (M²'Sİ)
NİTELİĞİ
İMAR DURUMU
MUHAMMEN BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ
İHALE BİTİŞ SAATİ
1
MENEMEN
SÜZBEYLİ
125
2
34.632,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
18.008.640,00
540.259,20
22.05.2025
10:00
10:05
2
MENEMEN
SÜZBEYLİ
140
2
61.094,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
31.768.880,00
953.066,40
22.05.2025
10:10
10:15
3
MENEMEN
SÜZBEYLİ
142
1
63.145,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
42.938.600,00
1.288.158,00
22.05.2025
10:20
10:25
4
MENEMEN
TUZÇULLU
129
1
21.555,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
14.657.400,00
439.722,00
22.05.2025
10:30
10:35
5
MENEMEN
TUZÇULLU
101
2
15.665,00
TARLA
Bir Kısmı Makilik Fundalık Bir Kısmı Tarım 1. Derece Doğal Sit
6.015.360,00
180.460,80
22.05.2025
10:40
10:45
6
MENEMEN
TUZÇULLU
106
2
12.789,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
6.631.096,50
198.932,90
22.05.2025
10:50
10:55
7
MENEMEN
TUZÇULLU
220
4
29.371,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
12.923.240,00
387.697,20
22.05.2025
11:00
11:05
8
MENEMEN
TUZÇULLU
133
9
8.775,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
5.071.950,00
152.158,50
22.05.2025
11:10
11:15
9
MENEMEN
MALTEPE
173
7
30.605,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
13.955.880,00
418.676,40
22.05.2025
11:20
11:25
10
MENEMEN
MALTEPE
181
2
55.287,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
23.883.984,00
716.519,52
22.05.2025
11:30
11:35
11
MENEMEN
MALTEPE
179
2
19.760,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
9.484.800,00
284.544,00
22.05.2025
11:40
11:45
12
MENEMEN
MALTEPE
182
3
13.726,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
7.000.260,00
210.007,80
22.05.2025
11:50
11:55
13
MENEMEN
MALTEPE
186
1
27.188,00
TARLA
Tarım + 1. Derece Doğal Sit
13.050.240,00
391.507,20
22.05.2025
12:00
12:05
14
MENEMEN
SEYREK
724
1
5.206
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
7.371.000,00
221.130,00
22.05.2025
12:10
12:15
15
MENEMEN
SEYREK
730
1
4.444
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
8.100.000,00
243.000,00
22.05.2025
12:20
12:25
16
MENEMEN
SEYREK
731
1
2.445
ARSA
2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.
5.049.000,00
151.470,00
22.05.2025
14:00
14:05
17
MENEMEN
SEYREK
732
1
4.034
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.719.500,00
171.585,00
22.05.2025
14:10
14:15
18
MENEMEN
SEYREK
734
1
4.236
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.998.500,00
179.955,00
22.05.2025
14:20
14:25
19
MENEMEN
SEYREK
735
1
2.469
ARSA
2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.
5.094.000,00
152.820,00
22.05.2025
14:30
14:35
20
MENEMEN
SEYREK
747
1
4.837
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
6.066.000,00
181.980,00
23.05.2025
10:00
10:05
21
MENEMEN
SEYREK
749
1
1.558
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
2.079.000,00
62.370,00
23.05.2025
10:10
10:15
22
MENEMEN
SEYREK
752
1
4.486
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.670.000,00
170.100,00
23.05.2025
10:20
10:25
23
MENEMEN
SEYREK
753
1
5.581
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
7.042.500,00
211.275,00
23.05.2025
10:30
10:35
24
MENEMEN
SEYREK
754
1
4.772
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
6.030.000,00
180.900,00
23.05.2025
10:40
10:45
25
MENEMEN
SEYREK
756
1
4.374
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.449.500,00
163.485,00
23.05.2025
10:50
10:55
26
MENEMEN
SEYREK
757
1
4.090
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.103.000,00
153.090,00
23.05.2025
11:00
11:05
27
MENEMEN
SEYREK
758
1
6.336
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
7.893.000,00
236.790,00
23.05.2025
11:10
11:15
28
MENEMEN
SEYREK
759
1
4.445
ARSA
1.Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
5.535.000,00
166.050,00
23.05.2025
11:20
11:25
29
MENEMEN
SEYREK
706
1
4.984
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
9.076.500,00
272.295,00
23.05.2025
11:30
11:35
30
MENEMEN
SEYREK
707
1
3.060
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
6.066.000,00
181.980,00
23.05.2025
11:40
11:45
31
MENEMEN
SEYREK
712
1
6.500
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
8.689.500,00
260.685,00
23.05.2025
11:50
11:55
32
MENEMEN
SEYREK
713
1
6.874
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
9.189.000,00
275.670,00
23.05.2025
12:00
12:05
33
MENEMEN
SEYREK
717
1
2.743
ARSA
2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.
5.665.500,00
169.965,00
23.05.2025
12:10
12:15
34
MENEMEN
SEYREK
718
1
5.170
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
7.330.500,00
219.915,00
23.05.2025
12:20
12:25
35
MENEMEN
SEYREK
719
1
2.487
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
3.726.000,00
111.780,00
23.05.2025
14:00
14:05
36
MENEMEN
SEYREK
720
1
4.547
ARSA
1. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
6.079.500,00
182.385,00
23.05.2025
14:10
14:15
37
MENEMEN
SEYREK
721
1
5.164
ARSA
1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır.
7.321.500,00
219.645,00
23.05.2025
14:20
14:25
38
MENEMEN
SEYREK
722
1
3.144
ARSA
2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.
6.241.500,00
187.245,00
23.05.2025
14:30
14:35
39
MENEMEN
SEYREK
723
1
3.136
ARSA
2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.
6.223.500,00
186.705,00
23.05.2025
14:40
14:45
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 39 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.
1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.
3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.
4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 22.05.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 21.05.2025 Çarşamba günü saat 15.00, 23.05.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 22.05.2025 Perşembe günü saat: 15:00'e kadar, teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
9.1 Dilekçe,
9.2 Tebligat için adres beyanı,
9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,
9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)
9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
9.6 Gerçek kişi olması halinde:
9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
9.6.2 İmza beyannamesi,
9.7 Tüzel kişi olması halinde:
9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
9.11 İhale dokümanı içinde bulunan "İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir" taahhütnamesi.
9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR
b)Tel: 444 80 08 Dahili: 3147
İlan olunur.
Basın No: ILN02216328
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