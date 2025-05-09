İLAN METNİ

İlimizde; 1031140177 Vergi Numaralı, ATS GERİ DÖNÜŞÜM ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED unvanlı şirketin, İlimiz Çiğli ilçesi, Kesik Mah. Maltepe Yolu Sk. NO:8A İç Kapı No:1 adresinde yönetmeliklere aykırı olarak tehlikesiz atık toplama ayırma faaliyeti için, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk lirasından (122.580 TL) 360.000 Türk lirasına kadar (490.320 TL), ithal edenlere 300.000 Türk lirası (408.600 TL) idarî para cezası verilir." hükmü ve 20nci maddesinin 2nci fıkrasında "Bu maddenin (ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir." hükmü bulunmakta olup; nedeniyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadan atıkları tesislerine kabul etmekte ve toplama ayırma geri kazanım faaliyetleri yapan ATS GERİ DÖNÜŞÜM ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi r) bendi ve 2. Paragrafı, gereğince 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1) gereğince 122.580x3= 367.740 (üçyüzaltmışyedibinyediyüzkırk) TL idarî para cezası uygulanması gerekmektedir. Söz konusu işletmeye 08.08.2022 tarihli 35.00.22.0115 Karar Nolu İdari Yaptırım Tutanağı ile Kanun'un 20 inci maddesinin (r) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmış olup karar tebliğ edilememiştir. Söz konusu ceza İlanen Tebliğ edilir.

Basın No: ILN02220904

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