BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA VANA ALIMI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş

(BOTAŞ) EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA VANA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/682024

1-İdarenin a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) b) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. 501 Sok. No:1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2328871720 - 2328871520 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA VANA ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek basınçlı doğal gaz boru hatlarında kullanılmak üzere 36" yeraltı küresel vana, 12" küresel vana,12" plug vana, 20" küresel vana, 6" küresel vana, 6" plug vana,16" yeraltı küresel vana,16" yerüstü küresel vana,4" küresel vana, 4" plug vana, 3" küresel vana, 3" plug vana 8" küresel vana,12" küresel vana,1" gate vana,36"-20"-16"-12"-8" gaz/hidrolik actuator ( 33 Adet )

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA LOJİSTİK MERKEZİ GÜZELHİSAR MAH. ALİAĞA /İZMİR ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 180 gün içinde teslim edilecektir. Alımı yapılan bütün malzemeler, idarenin onayı doğrultusunda uluslararası taşıma kurallarına uygun, yağmurdan ve dış etkilerden korunmasını sağlayacak şekilde kafesli sandık içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler araç üzerinde teslim edilecektir. Araç üzerinden indirme işlemi BOTAŞ tarafından yapılacaktır. Teslimat BOTAŞ Boruların Taşınması, Depolanması ve Nakli Şartnamesine (Teknik Şartname Ek-10) uygun olarak yapılacaktır. Malzemelerin, İdare tarafından teslim alınmasına kadar geçen süreçten Yüklenici sorumlu olup meydana gelebilecek herhangi bir kusur, hasar veya arızayı en kısa sürede gidermekle yükümlüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.06.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Ege İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İşbu ihalede istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.

İstekliler iş bu ihale kapsamında teklif edilecek ürün kadar vanayı sözleşme süresince üretebileceğini gösteren kapasite raporunu sunabilir.

Kapasite raporunun sunulmasına ve değerlendirilmesine ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

İstekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar.

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.

İstekli tarafından imalatçı adına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.

İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi 4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Daha önce en az 24'' çapında, class 600, API 6D standartlarına uygun doğal gaz hattı için aynı tür vanaların/malzemelerin satışının yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.





Basın No: ILN02220902

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