T.C. İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/248 KARAR NO : 2024/711

Davalılardan EBF DEKORASYON BOYA YAPI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönünden mahkememizce verilen karar aşağıdadır:

HÜKÜM:

1-Davanın Kabulüne;

Davacıların İzmir 15. İcraDairesinin 2021/3839E sy dosyasından dolayı davalılara borçlu olmadığının tespitine, İzmir 15.İcra Müdürlüğü'nün 2021/3839 E sydosyasından başlatılan icra takibinin durdurulmasına, davaya konu senetlerin davacıya iadesine, 28.000,00-TL'nin %20'si oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2- 1.434,51-TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

3- 5.098,09-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

4-Davacının vekili olduğundan 28.000,00-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

Dair tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.19/11/2024

Şeklinde karar verilmiş olup işbu mahkeme kararına yönelik olarak yapılan ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2025

Basın No: ILN02228146

#ilangovtr