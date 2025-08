İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS DURAK YERLERİNDEKİ REKLAM ALANLARI,

OTOBÜS DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM ALANLARI, OTOBÜS İÇİ, OTOBÜS DURAKLARI VE AKTARMA MERKEZLERİ DİJİTAL YOLCU BİLGİLENDİRME SABİT REKLAM ALANLARI KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR.

ESHOT Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Dijital Yolcu Bilgilendirme Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

b) Telefon numarası : 2322935605-2322935625 Faks Numarası: 2322820420

c) Elektronik posta adresi : hizmetihaleleri@eshot.gov.tr

d) Elektronik tebligat adresi : eshotgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

2- İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak

Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma

Merkezleri Dijital Yolcu Bilgilendirme Sabit Reklam Alanları Kullanım Haklarının Kiraya Verilmesi.

1. Otobüs Durakları: 3.350 Adet

2. Otobüs İç ve Dış Yüzey Alanları: 700 Adet

3. Otobüs İçi İle Duraklarda Yolcu Bilgilendirme Sistemleri: 1.418 Adet

Detay bilgiler İhale Dokümanında belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait Otobüs Durakları, Otobüs İç ve Dış Yüzey Alanları ve Otobüs İçi İle Duraklarda Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

c) Süresi : Sözleşme konusu tüm reklam alanlarının kiralama ve kullanımı işinin başlangıcı 06.09.2025'dir. İşin bitiş tarihi 05.09.2030 olmak üzere sözleşme süresi 60 aydır (5 Yıl).

İdare tarafından ihale konusu işin yukarıda belirtilen tarihte başlatılamaması halinde sözleşmenin imza tarihi işin başlangıç tarihi olacaktır.

d) İhale konusu işin tahmin edilen toplam bedeli : 425.550.000,00 TL (KDV Hariç)

e) Geçici teminatı : 12.766.500,00 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü İdare Encümen Toplantı Salonu

Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

b) Tarihi ve saati : 13.08.2025 Çarşamba günü saat: 14:00

c) İhalenin Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

arttırma ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1. Türkiye'de Tebligat için adres gösterilmesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortakların her biri tarafından ilgisine göre (4.2.1) ve (4.2.2)' deki belgeler ayrı ayrı verilecektir.

4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.7. Şartnamelerin her sayfasının imzalanıp, kaşelenerek teklifleri ile birlikte sunulması.

4.8. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Bu iş ile ilgili olarak en az 3 yıl (üç yıl ) açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış iş deneyimi/referans mektubu/sözleşme belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamıyla karşılaması gerekir. Söz konusu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- İhale dokümanı, ESHOT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 5.000,00 TL (BeşBin_Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

5.1- İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6- Teklifler, 13.08.2025 Çarşamba günü saat: 14:00'e kadar ESHOT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir adresine teslim edilecektir.

7- İhaleye katılan firmaların teklifleri 13.08.2025 Çarşamba günü saat: 14:00'de İdaremiz Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır.

8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir.

