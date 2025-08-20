TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1. Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. İhale "Mithatpasa Cad. No:447/C NARLIDERE/İZMİR" adresindeki Narlıdere Belediye Binasında Encümen Huzurunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" Açık Artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (Bin TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden (3.Kat) temin edilebilir.

2. İhale Tarihi ve Yeri:

İhale 02.09.2025 Salı günü Saat 14:30'da Narlıdere Belediyesi Encümen Huzurunda yapılacaktır. (Narlıdere Belediyesi Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:447/C girişten Encümen Salonu)

3. Muhammen Bedel :

Büfe ve Fuaye alanı için belirlenen muammel bedel Aylık 6.000,00 TL. Yıllık 72.000,00 TL. (KDV yoktur) olup, geçici teminat yıllık bedelin % 3'ü (2.160,00 TL.) kadardır.

4. Taşınmazın Özellikleri: .

Atatürk Kültür Merkezi içerisindeki Büfe ve Fuaye Alanı.

Adres : Çamtepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 447/A Narlıdere/İZMİR

5. İhalenin Şekli:

a) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ve açık artırma suretiyle yapılacaktır.

b) Belediye ihaleyi yapıp, yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapıp, yapmamakta serbesttir.

c) İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içinde ita amiri tarafından onaylanır veya iptal edilir.

6. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

a) Gerçek Kişi Olması Halinde.

- Nüfus cüzdan sureti.

- İkametgah Belgesi.

- Geçici Teminat Makbuzu.

- Temsil Durumunda Noter tasdikli vekaletname ve Noter tasdikli imza sirküsü.

- Dosya Alındığına dair makbuz örneği.

b) Tüzel Kişi Olması Halinde.

- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

- Geçici Teminat Makbuzu.

- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

- Dosya Alındığına dair makbuz örneği.

c) Ortak Girişimcilerden,

- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ( a ) ve ( b ) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

- Dosya Alındığına dair makbuz örneği.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

7. Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen 1 Yıllık bedelin % 3'ü (2.160,00 TL.) oranında geçici teminat alınır.

8. Kira Bedeli, Ödeme Şekli ve Artışı:

Belediye Encümenince ihale ile belirlenen bedel, her ayın en geç 5. Günü mesai bitimine kadar Narlıdere Belediyesi Gelir Müdürlüğüne peşin olarak ya da Belediye hesabına havale etmek suretiyle ödenecektir. İkinci ve üçüncü yıllardaki artışlar TÜFE oranında olacaktır.

9. Tekliflerin Verilmesi:

Teklifler ihale günü en geç saat 12:30'a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına veya İmar Müdürlüğünde İhale Gerçekleştirme Görevlisine verilir. Alındı numarası belgenin üzerine yazılır. Teklifler iadeli-tahahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanak ile tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Basın No: ILN02272098

#ilangovtr