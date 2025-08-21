TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1272688

1- İdarenin 1.1. Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.2. Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa BALÇOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324122401 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 16.09.2025 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU

3.1. Adı : 2026 YILI KAN KÜLTÜR VASATI ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2026 YILI KAN KÜLTÜR VASATI ALIMI (2 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2026 tarıhınden ıtıbaren mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri gereğince ve teknik şartnamede istenilen özelliklerde olmak üzere , 31.12.2026 tarihine kadar verilen siparişlere istinaden peyder pey Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENIN IMZALANMASINI MÜTEAKİP 01.01.2026 TARIHINDEN ITIBAREN

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: PROSPEKTÜS 4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Teknik Değer : Erişkin kan kültür şişelerinin bir kutu içinde bir aeropbir anaerop şişe olacak şekilde set halinde teslim edilmesi Nispi ağırlık oranı :%5 FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ A firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %5 olsun. A firması: 100 000 X (%100-%5 ) = 95.000 TL, B firması: 100.000 TL Sonuçta A firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır.

2026 YILI KAN KÜLTÜR VASATI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu mal alımının4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

