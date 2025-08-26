MENEMEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Cumhuriyet Mah. 94/1 Sk. No:1 Daire:8 Menemen/İZMİR2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Ana taşınmaz 1.360,00 m² yüzölçümüne sahip arsa üzerinde, ayrık nizamda betonarme karkas yapı tarzında 3B yapı sınıfında inşa edilmiştir. Konu taşınmazın bulunduğu bina onaylı mimari projesine göre zemin+6 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı, dış giriş kapısı cam bölmeli alüminyum doğrama. Onaylı projeye göre 181 m² alanlı olup, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan oluşmaktadır.3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: Yoktur.4-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer : 5.750.000,00 TL. (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harcı alıcıya aittir)5-Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 431.250,00 TL. tutarında teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir.6-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:7 Konak/İZMİR adresinde, 07.10.2025 Salı günü Saat:15:30-16:00 arası yapılacaktır.7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir8-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 07.10.2025 Salı günü, saat 15:00'e kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.9-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 14.10.2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Basın No: ILN02282889

#ilangovtr