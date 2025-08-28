İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1296003

1- İdarenin 1.1. Adı : DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : ISLAM SARAY MAHALLESI ADNAN ME BERGAMA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02326312894 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 08.09.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

3.1. Adı : 2025-2026 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 34 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALINACAKTIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihinde işe başlanacak olup, 30.06.2026 tarihinde sona erecektir. Yüklenici, siparişinde istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak siparişi takıp eden 10 (on) gün içinde teslim etmek zorundadır. Kurumumuzun stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme riayet edilmesi gerekmekte olup, mal teslimi öncesinde ilgili kurumun stok birimine bilgi verilecektir. Kurumlarımız tarafından acil ve öngörülemeyen durumlar dışında aşağıda belirtilen tarihler arasında sipariş verilecektir. 01.10.2025-01.11.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 02.12.2025-20.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.03.2025-30.03.2026 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.05.2025-30.05.2026 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile iş başlar

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

KAPSAM DIŞI BEYANI

ÜTS BAYİLİK BELGESİ

ÜTS KAYIT BELGESİ

YERLİ MALI BELGESİ 4.3.3. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri 4.3.4 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Broşür

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.5. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.6. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: UYGUNLUK BELGESİ

UYGUNLUK BELGESİ-10

UYGUNLUK BELGESİ-11

UYGUNLUK BELGESİ-12

UYGUNLUK BELGESİ-13

UYGUNLUK BELGESİ-2

UYGUNLUK BELGESİ-3

UYGUNLUK BELGESİ-4

UYGUNLUK BELGESİ-5

UYGUNLUK BELGESİ-6

UYGUNLUK BELGESİ-7

UYGUNLUK BELGESİ-8

UYGUNLUK BELGESİ-9

2025-2026 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu mal alımının4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.





