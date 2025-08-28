İHALE İLANI

1-İdarenin a) Adresi : 855 SOK. NO: 40 KONAK/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 2324551400- 2324454159 c) Elektronik Posta Adresi : izmiryikob@icisleri.gov.tr

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.852 m2 Yapı Alanlı Bina Yıkım İşi b) Yapılacağı yer : İZMİR c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi

d)İşin Muhammen Bedeli

e)Geçici Teminat Miktarı

f)Doküman Bedeli : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

7.500.000,00.-TL.

En az 1.875.000,00.-TL.

2.000,00.-TL. (İhale dokümanı 2.000,00.-TL. karşılığı İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank İzmir Şubesi TR 88 0001 5001 5800 7323 5896 35 IBAN no.lu hesabına (vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırıldıktan sonra 855 SOK. NO:40 K:3 KONAK-İZMİR adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır. İdareden doküman satışı ve evrak suretlerinin aslı idarece görülmüştürleri en son 10.09.2025 Saat 17.00' a kadar yapılacaktır. Bu saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



a) Yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR

(Yatırım İzleme Müdürlüğü) b) Tarihi ve saati : 11.09.2025- 10:30

İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞIİL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI (İnşaat Projesi) HURDA KARŞILIĞI YIKIM ve MOLOZLARININ TAŞINMASI İŞİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.2-İhale konusu yapım işinin3- İhalenin



4 -İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a) 2025 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge (İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank İzmir Şubesi TR 42 0001 5001 5800 7324 8489 41 IBAN no.lu hesabına yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

g) En az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi bulundurmayı içeren taahhütname,

h) Y2 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

j) Posta yoluyla ihaleye katılım sağlanması halinde ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

k) İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK'ya borcu olmadığına dair alınan belge

l) İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge

m) İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge

n) İsteklinin ihale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen en az 2 adet orta boy ekskavatör (30 tonluk paletli), 1 adet yüksek erişimli makaslı BOM uzunluğu en az 16 m ekskavatör, 3 adet kamyon (20 m3 lük damperli), 1 adet yükleyici (11-18) ton ağırlıklı, 2 adet arazöz (10 m3 kapasiteli) ve 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemine sahip olduğuna (kendi mülkü veya kiralama) ve bu araçları iş yerinde bulunduracağına dair taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

5. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz görülebilir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR (Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



